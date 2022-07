Con un emotivo video Alaïa pide el voto para salvar a su papá Toni Costa en “La Casa de los Famosos 2”

Si bien el bailarín español Toni Costa se ha convertido en uno de los personajes favoritos del reality show “La Casa de los Famosos 2”, existe la posibilidad de que pueda dejar el programa la semana que viene, ya que se encuentra nominado para hacerlo. Es por ello, que con un emotivo video, la pequeña hija de Costa, Alaïa, pidió a sus seguidores que votaran para salvar a su papá de una posible eliminación.

"Hola chicos y chicas. Esta semana mi papá está nominado. Voten por él para que se quede y vean ese juego tan increíble en La casa de los famosos. Entonces, no se olviden de votar por él para que se quede. Besitos, bye!", dijo Alaïa en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Alaïa: "Voten por él para que se quede".

La hija de la conductora Adamari López cuenta con más de un millón de seguidores en esta red social y aprovechó ese espacio para dirigirse a sus fans solicitando el voto de todos ellos para salvar a Toni Costa. Cabe destacar que el español siempre tuvo presente a su hija durante todas las semanas que estuvo confinado en la casa.

Cabe recordar que, en una de sus intervenciones en el reality, conversó con sus compañeros de competencia sobre la educación de su hija y las diferencias que tiene con su madre. "Adamari es como una mamá pollito y claro cualquier cosa que le pueda ocurrir a Alaïa, ya sea un pequeño accidente, un no sé qué es como 'gua'. Me dice: 'Para ti no pasa nada'. Y digo: 'No es que no pase nada, pero si tú le das en ese momento una gravedad a algo que es mínimo ya lo haces súper grave cuando en realidad a un nene se le puede dar como en medida ciertas cosas, ya sea cosas materiales, cosas no materiales, cosas que le ocurren en el diario y demás'", reveló en aquel momento.

Toni Costa, Alaïa y Adamari López

Sobre este punto, Toni reconoció que él no considera que haya que criar a los niños con una falsa realidad, "sino hay que prepararlos para lo que sea porque puede ser que el día de mañana no haya, entonces hay como que mantenerlos…", señaló.

Algo que es indudable es la conexión que existe entre Toni y Alaïa, y durante todo este tiempo el bailarín ha sido reconocido por su papel de padre y compañero dentro de la “Casa de los Famosos 2".