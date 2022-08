El emotivo mensaje de la hija de Adamari López a su padre Toni Costa

Ayer se llevó a cabo la final del reality La Casa de los Famosos 2 que tuvo como ganadora a la actriz mexicana Ivonne Mercado. La final. Toni Costa se convirtió en el cuarto finalista de certamen y fue recibido por el público y sus compañeros que le esperaban afuera emocionados.

En redes sociales el bailarín español tuvo el aliento de sus seguidores y uno especial que lo emocionó. Su hija Alaïa Costa López le dedicó unas historias en su cuenta de Instagram que cautivó a sus fans. Luego de conocer el resultado que tuvo como ganadora a la actriz azteca, la hija de Toni compartió una foto de ella con su padre, donde se puede leer la frase: "Te amo papi".

El mensaje de aliento de Alaïa en la final de La Casa de los Famosos.

La segunda historia que compartió la pequeña de siete años en su cuenta de la camarita donde tiene más de un millón de seguidores, es otra foto junto a Toni con la frase: "Siempre serás mi ganador, eres el mejor Toni Costa".

Toni Costa recientemente fue tendencia en los portales de noticia por unas declaraciones que hizo sobre su expareja y madre de su hija Adamari López. El bailarín confesó durante su estancia en La Casa de los Famosos que ella era “la mujer de su vida”.

Alaïa es muy apegada a sus padres.

La que sorprendió también con unas declaraciones fue Adamari López que dijo "me separé enamorada, yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar”. Ellos actualmente poseen una gran relación de amistad por la hija que tienen en común.