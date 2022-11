Qué importante hecho llenó de felicidad a Dua Lipa

Más allá de deslumbrar con sus shows en todos los escenarios del mundo, en cada lugar en el que se presenta dejando una huella como la artista del momento, Dua Lipa tiene un motivo más por el cual se encuentra muy feliz por estas horas.

La cantante británica vive uno de los mejores momentos de su carrera, su ascendencia en el mundo artístico es notoria y ahora dará un salto grande luego de confirmarse que será parte del elenco de Argylle, un apasionante thriller de espionaje que pronto se podrá ver por Apple TV+.

Se trata de una película que se estrenará en el 2023 y estará protagonizada por Henry Cavill. Todavía se desconoce cuál será el personaje en cuestión que tendrá Dua, aunque por estos días confirmó su presencia dentro del cast del film y además confesó sus claros deseos de direccionar su carrera también hacia la pantalla grande.

“Lo pasé muy bien y fue muy emocionante, pero creo que para mí esto es una cuestión de ir dando pequeños pasos”, dijo Lipa en un reciente episodio de su podcast 'Dua Lipa: At Your Service en iHeartMedia' mientras hablaba con Dan Levy, creador y protagonista de Schitt’s Creek.

Luego agregó: “Creo que esa es, también, la mejor manera de descubrirse a uno mismo. En lugar de lanzarte a lo más profundo con algo que tal vez no puedas abordar completamente de frente, mejor es ir de a poco”.

Más allá de los temores normales por no ser aún una experta en cuestiones de rodajes, Lipa confesó: “Pienso que mi mayor temor sería asumir un papel muy importante y estar haciéndolo mal. Decir, ‘ahora tengo que ser una actriz, sentir esas emociones y sentimientos que me piden delante de la cámara’. Todavía no he llegado a ese punto, pero definitivamente es muy emocionante haber empezado”.

La película está basada en un libro del mismo nombre, Argylle, de la escritora Ellie Conway. Está dirigida por Michael Vaughn, conocido por haber estado a cargo de la franquicia Kingsman. La trama girará alrededor de Cavill, un espía de talla mundial que sufre amnesia y al que engañan haciéndole creer que en realidad es un novelista de éxito. Lo revelador sucederá cuando el personaje principal recupere la memoria, dedicándose a vengarse de la organización que lo empleaba.

Además de Cavill y Lipa, el elenco está integrado por Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara y Ariana DeBose, con John Cena y Samuel L. Jackson. El film se rodó en Europa a mediados de este año, y luego Apple TV+ la compró con la ilusión de convertirla en una trilogía de películas.