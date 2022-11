Así de tierna lucía Dua Lipa cuando era pequeña

Dua Lipa es una de las artistas del momento, pues su carrera se encuentra en la cima. La joven ha logrado consolidarse como todo un fenómeno en la industria musical, debido a su talento, su maravillosa voz y sus fabulosas presentaciones. En la actualidad se encuentra en medio de 'Future Nostalgia Tour', gira que comenzó el 9 de febrero en Miami y terminará el el 16 de noviembre en Perth, Australia. Desde pequeña, la artista soñó con lograr una carrera artística, pero nunca imaginó que llegaría a tal magnitud.

Recientemente Dua Lipa compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram, por el cumpleaños de su mejor amiga Ella Jenkin. En algunas de las postales se puede observar a la artista en su adolescencia, por eso quisimos investigar más y encontramos algunas imágenes de cuando la cantante era pequeña.

En algunas de las fotos se puede ver a la cantante durante su niñez cuando todavía sus padres elegían su ropa y la peinaban con accesorios de colores y colines en toda la cabeza. Tal como parece desde chica se interesó por el make up, porque en la foto sale posando con un lapiz labial. En otra de las fotos la pequeña Lipa sale con un tierno disfraz de hada, con un vestido de tul y unas alas. En otra imagen Dua luce una corona y algunos de sus juguetes, por lo que es más que obvio que disfrutaba mucho disfrazarse para jugar.

Dua Lipa de pequeña. Imagen de Pinterest.

La estrella tuvo una infancia muy feliz y divertida en Londres, ciudad en la que se refugiaron sus padres, un matrimonio alabono-kosovaresse, debido al Estado de Sitio de Sarajevo durante la guerra de Bosnia. Luego cuando Dua cumplió 11 años toda la familia logró retornar a Pristina, la capital de Kosovo, debido al trabajo de su padre, Dukagjin, quien era un empresario de Marketing. La pequeña artista no tuvo problemas en mudarse y se desenvolvió perfectamente en albanés, el idioma local, sin embargo no podía leer ni escribir. Su estadía en la ciudad fue un punto decisivo para su carrera artística debido a que presenció los shows de algunos artistas que la entusiasmaron a encaminarse al arte.

Al tiempo convenció a sus padres de mudarse sola a Londres, para poder lanzar su carrera allí, pues tendría más oportunidades. Al tiempo comenzó a subir videos a YouTube, interpretando canciones como 'Beautiful' de Christina Aguilera y 'If I Ain't Got You' de Alicia Keys. Después de bastante tiempo atrajo la atención de Ben Mawson, mánager de Warner Bros, quien la puso en contacto con varios productores, marcando el comienzo de su carrera musical.