Si Yellowstone te atrapó por su costado más áspero, esta serie va en esa misma dirección

Esta serie se mueve en un territorio muy cercano al de Yellowstone, con paisajes ásperos y disputas por la tierra.

La serie sigue a un guardabosques de Wyoming que llega a un pequeño pueblo y pronto queda atrapado en una trama de caza ilegal, corrupción y violencia.

Si lo que atrapó de Yellowstone fue ese cruce entre familia, territorio, poder y violencia, Joe Pickett entra muy bien en esa misma línea. La serie toma el paisaje áspero del oeste moderno y lo convierte en el escenario de una historia donde la tranquilidad aparente de un pueblo chico empieza a resquebrajarse bastante rápido.

Joe Pickett: western moderno y familiar La trama sigue a Joe Pickett, un guardabosques y agente de caza y pesca que se muda con su esposa y sus hijas a Saddlestring, Wyoming. Lo que en principio parece una nueva etapa para la familia pronto se complica cuando un cazador furtivo aparece asesinado en su propiedad, un hecho que lo empuja a investigar y lo mete en una red de mentiras, intereses económicos y amenazas cada vez más peligrosas.

image En Argentina, la serie figura actualmente en Paramount+, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Apple TV Channel y Claro video. Paramounth

Uno de los puntos más fuertes de la serie está en cómo conecta el costado criminal con la vida familiar del protagonista. Joe Pickett no trabaja solo con el misterio del asesinato o con la tensión del thriller rural, sino también con la presión que empieza a caer sobre una familia que apenas intentaba acomodarse en un lugar nuevo. Esa combinación le da un peso particular y la acerca bastante al espíritu de las historias donde la defensa del hogar y de la tierra lo atraviesa todo.

También juega a favor el entorno. Wyoming, la cercanía con Yellowstone, la caza furtiva, los conflictos por la tierra y los intereses que se mueven por detrás de la vida comunitaria le dan a la serie un aire de western moderno muy marcado. No necesita exagerar la épica para sostener ese clima: le alcanza con el paisaje, el aislamiento y la sensación de que debajo de la rutina del pueblo hay algo turbio funcionando desde hace tiempo.