La decisión de Henry Cavill que dejó a sus fanáticos sorprendidos

Hace algunos días atrás, horas antes del estreno de Black Adam en los cines, Henry Cavill confirmó que volverá a interpretar a Superman para las próximas películas de DC. De hecho el actor ya apareció en el film protagonizado por Dwayne Johnson, en la escena de postcréditos y nuevamente con el traje del hombre de acero.

Lo cierto es que, más allá de esta grata noticia para los fans del superhéroe, también es cierto que Cavill ha tomado una fuerte decisión dentro de su carrera profesional que definitivamente causará un gran impacto dentro de sus seguidores: dejará la saga de The Witcher.

Sin dudas esto representa un golpe bajo para la producción de la serie de Netflix, que felizmente había anunciado una cuarta temporada días atrás. El actor británico de 39 años se había puesto en el papel de Geralt de Rivia, protagonista central de la ficción, durante las primeras tres seasons, sin embargo este hecho significa un fuerte giro en la historia.

Todo indica que Liam Hemsworth será el reemplazante de Cavill en The Witcher que cuenta las historias del aclamado brujo cazador de monstruos, y que desde 2019 es uno de los éxitos de la plataforma. No obstante, esto no parece haber caído nada bien en algunos fanáticos, que buscarían ir en contra de la ficción.

“Boicoteemos a The Witcher, vamos, traigan a Henry de vuelta”, “¡Esto es ridículo! En serio boicotearé a The Witcher si realmente lo reemplazan. ¿Cómo pueden reemplazarlo?”, “Está bien, boicoteemos a The Witcher” y más fueron algunos de los mensajes que dispararon algunos usuarios en redes, furiosos con el cambio del actor protagónico.

Según algunas fuentes, Cavill tenía un contrato a corto plazo para The Witcher y después de tres temporadas sintió que era hora de dejar su personaje en la serie, sabiendo que la tira se filma en el extranjero y cuenta con un exigente calendario de grabaciones.

Sería el único (pero fundamental) cambio que tendría la serie en esta próxima cuarta temporada, ya que también se ha dicho que los coprotagonistas de la ficción renegociaron su contrato hace ya un tiempo. Lo cierto es que, más allá de esta sola modificación, la salida de Henry es un golpe durísimo para la producción.

Mientras tanto, el actor ya tiene otros proyectos en carpeta sabiendo que recientemente se anunció su presencia en la película 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' que saldrá el año próximo, además de volver a ponerse en la piel de Superman con 'Man of Steel 2'.

“Significa mucho para mí, pese a que pasaron cinco años hasta este momento, nunca perdí la esperanza. Es increíble estar aquí ahora hablando de nuevo de él. Hay un futuro tan brillante para el personaje. Estoy muy emocionado de contar una historia con un 'Superman' enormemente alegre. Es uno de los mejores momentos de mi carrera. Se siente muy bien tener la oportunidad de llevarlo de nuevo. La esperanza, esa fue la clave para mí”, destacó Cavill semanas atrás en un podcast confirmando que volverá a llevar el traje más envidiado por todos.