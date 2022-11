La actriz de Bridgerton, Nicola Coughlan, mostró el gran cambio que hizo en sus hábitos de alimentación

Nicola Coughlan decidió cambiar de hábitos y provocó un impresionante cambio físico en su cuerpo. Así lo ha dejado demostrado en estas semanas, luciendo orgullosamente los resultados de una alimentación saludable y la rutina de ejercicios que provocaron este giro.

Coughlan, de 35 años (nació el 9 de enero de 1987), subió a sus stories de Instagram una selfie en blanco y negro, tomándose la imagen delante de un espejo en la que se la ve con un conjunto deportivo y el cabello recogido. Los cambios son notables.

“Si alguna vez me levanto a hacer ejercicio antes del trabajo, siento que merezco una medalla. Esa es la única verdad”, escribió la actriz irlandesa bromeando en su post de la red social. El humor siempre la ha caracterizado, sosteniendo desde siempre un tan sincero como natural ida y vuelta con sus seguidores.

Al parecer, Nicola ha comenzado a sacrificar horas de sueño para hacer deporte, tal y como explicó en esa misma imagen. Lo cierto es que al parecer sus rutinas parecen estar dando frutos, sobre todo si observamos los cambios temporada a temporada que quedan reflejados en la propia serie.

La artista reconocida mundialmente por su papel de Penélope Featherington en la serie de Netflix Bridgerton, el éxito de la producción hizo que sea renovada por dos temporadas más, siendo una de las favoritas de los seguidores de la ficción y es por eso que los directores decidieron que la venidera tercera season será protagonizada por su personaje y la relación con Colin Bridgerton (interpretado por Luke Newton).

“Quiero decirles una sola cosa: si tienen una opinión sobre mi cuerpo, por favor no la compartan conmigo. Muchas personas son muy amables y no buscan ofenderme, pero yo soy un ser humano y es muy difícil procesar el peso de cientos de opiniones sobre mi cuerpo que me mandan directamente todos los días”, había detallado Coughlan en un post a principios de este año.

Esto lo compartió junto a todos sus seguidores, detallando además que no quería saber nada acerca de las visiones ajenas sobre su cuerpo. “Si tienen una opinión sobre mí, eso está bien, entiendo que estoy en televisión y que la gente va a pensar cosas, pero les ruego que no me las envíen”, cerró.

Los fanáticos se sorprendieron con esta nueva transformación física de Nicola, quien dejó ver que ha perdido peso y que está enfocada en sus entrenamientos. Sus seguidores la felicitaron por el hecho y aseguraron que se ve hermosa de cualquier manera.