Bridgerton: Nicola Coughlan responde a la periodista que la llamó “gorda”

La serie de Netflix, “Bridgerton” ha sido una de las preferidas de los espectadores en la plataforma este verano. Incluso, sus actores han calado muy hondo en la historia, y ahora son muy aclamados por los fans. Casi todos ellos, han conseguido popularidad rápidamente, y por ello han sido invitados a la última gala de los Golden Globes.

Aunque no se celebró de manera tradicional, para proteger la salud de los participantes, la premiación de los Golden Globes tuvo las repercusiones de siempre. El elenco principal de “Bridgerton”, fue invitado a participar de los Golden Globes este 2021, Phoebe Dynevor (Daphne), Regé-Jean Page (Simon), Nicola Coughlan (Penelope), Claudia Jessie (Eloise), Jonathan Bailey (Anthony), Ruby Barker (Marina) y Luke Newton (Colin). Todos hablaron de los look más vistosos, de quienes recibieron los premios, y hasta de las polémicas de nominados y de los que quedaron por fuera del reconocimiento. Sin embargo, en este tiempo de redes sociales muy activas, una persona en Twitter hizo un comentario desafortunado y se hizo viral.

Fue la actriz Nicola Coughlan, quien decidió responder a un mensaje ofensivo en el que se la criticaba en Twitter. Una editora de modas la llamó “gorda”, en lugar de nombrarla, y además le criticó de mala manera su vestimenta para la ocasión. La mujer, llamada dijo: “La chica gorda de los Bridgerton lleva un cardigan negro en los Globos de Oro, porque no importa lo guapa y elegante que seas, si eres una chica gorda siempre hay una chaqueta negra que piensas en ponerte, luego decides que no, pero finalmente te la pones porque sientes que debes hacerlo”.

Inmediatamente las redes estallaron al leer este comentario, y fue la mismísima Nicola quien respondió contundentemente: “Pensé que el cardigan quedaba muy bien, Molly Goddard los usó en la pasarela con los vestidos, de ahí vino la idea. También tengo un nombre”, dijo Coughlan haciendo hincapié a lo desafortunado que fue el mensaje de la editora de moda Amanda Richards.

En su defensa la editora de 34 años respondió: “Admito que escribí algo frívolo sobre una celebrity y su conjunto en una alfombra roja, pero el nivel al que las redes nos exigen que nos arrodillemos ante los famosos (en su nombre, sin que ellos lo pidan) es jodidamente alarmante, sobre todo con las celebridades blancas”, a lo que agregó: “Nicola Coughlan está bien. Ella respondió a mi tweet mucho antes que la mayoría. Ella declaró su autonomía en su elección y me llamó la atención por no usar su nombre. Ahora seguirá siendo una humana interesante y exitosa con un estilo estupendo, independientemente de lo que haya dicho un escritor en Twitter. Y sí, fue asqueroso que no usara su nombre, siento haber tomado esa decisión. Pero no voy a pedir perdón por usar la palabra ‘gorda’. Nunca”