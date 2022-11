Así fue la trágica muerte del padre de Eiza González

Cuando Eiza González tenía apenas 12 años, su vida sufrió un duro golpe a causa de la muerte de su padre, quien falleció en un accidente automovilístico en el año 2002. La propia actriz ha comentado que presenció el momento en el que su madre, Glenda Reyna, recibió la llamada en la que le informaban lo ocurrido con su esposo Carlos González.

"Ella (su mamá) lloraba y se aventaba contra la pared, fue horrible. Fue muy fuerte, muy triste, lloré muchísimo. Fue un accidente muy fuerte, fue un accidente en moto y gracias a Dios no sufrió, no quedó cuadripléjico", agregó la actriz.

El padre de Eiza Gonzalez perdió la vida en un accidente automovilístico.

Asimismo, la famosa de 32 años de edad, ha comentado que la muerte de su progenitor fue un duro golpe y que sufrió varios traumas que se vieron reflejados en su alimentación. "Entre los 15 y los 20 años fue muy duro para mi porque yo solía comer de forma compulsiva, me llevó mucho tiempo descifrar que todo eso me sucedía porque yo estaba muy deprimida por el fallecimiento de mi papá. Y fue muy duro para mi, pero cambié mis hábitos alimenticios y empecé a comer más sano y a cuidar de mí misma en varios aspectos. Me llevó cinco años salir de esa depresión y aceptar mi pérdida", confesó Eiza en su Instagram.

Ya han pasado 20 años del trágico hecho y la actriz ha logrado reponerse. Hoy triunfa en Hollywood y según Eiza, eso se debe en gran medida a que su padre es su ángel de la guarda. "Mi padre es alguien que está presente en mi vida. En todas las decisiones que tomo me inspiro mucho en lo que me dijo mientras lo tuve conmigo", dijo González en una entrevista.

Según Eiza, su padre es su "ángel de la guarda".

¿Quién era el padre Eiza González?

El papá de la actriz de “Godzilla vs Kong” era amante de la adrenalina y por tal motivo, recorría varios caminos en motocicleta. Lamentablemente, el padre de Eiza falleció en 2002 cuando tuvo un trágico accidente en el vehículo de dos ruedas.

Hasta ahora, se desconocen los detalles sobre el incidente, tampoco se sabe mucho sobre su vida, ya que nunca se ha revelado cuántos años tenía al momento de su muerte, ni a qué se dedicaba.

La mamá de Eiza, la médico y modelo, Glenda Reyna decidió no volverse a casar después de perder a su esposo. Y tanto Eiza, como su hermano mayor, Yulen González, buscan honrar la memoria de su papá.

La artista utiliza sus redes sociales para recordar todo lo que aprendió de su padre y comparte fotografías de su infancia junto a él. Así también, constantemente, Eiza le dedica emotivos mensajes que demuestran lo especial que es para ella.