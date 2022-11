Contén las pulsaciones cuando veas al único hermano de Eiza González

Las celebridades latinas que destacan en la industria son muchas, aunque son cada vez más. Una de ellas es, sin dudarlo, la mexicana Eiza González, quien inició su carrera como actriz en diferentes telenovelas juveniles y, años más tarde, supo escalar a Hollywood, posicionándose como una de las favoritas para las nuevas producciones cinematográficas a nivel internacional.

A sus 32 años, la nacida en la Ciudad de México cuenta con una amplia trayectoria, encontrándose en el mejor momento de su carrera, la cual crece cada día más. Si miramos para atrás, Eiza ha protagonizado y participado en exitosos filmes de la talla de ‘Baby Driver’, ‘Battle Angel: la última guerrera’, ‘Godzilla vs. Kong’, ‘Rápidos y Furiosos: Hobbs and Shaw’, ‘Descuida, yo te cuido’ y ‘Ambulance’. Y el futuro es igual, o aún más prometedor. Pues, la bella actriz ha anunciado que se vienen grandes proyectos de la mano de otros buenos directores.

Su crecimiento profesional es exponencial, pero otros puntos por los que no se deja de hablar de Eiza es por su increíble e imponente belleza, su figura de ensueño, sus looks y hasta los galanes de Hollywood a los que conquistó. Aunque poco se sabe de su familia. La joven actriz es hija de Carlos González, quien falleció en 2002, y de Glenda Reyna, sumamente conocida en México por su trabajo como modelo, empresaria, diseñadora de modas y hasta manager. Pero antes de la llegada de Eiza a sus vidas, tuvieron un hijo hombre. Se trata de Yulen González, el hermano mayor, y único, de la célebre artista.

Este es Yulen González, el hermano mayor de Eiza

Si te preguntamos sobre Yulen González lo más probable es que sepas poco y nada de él. Esto se debe a que, a pesar de vivir rodeado de celebridades, él ha preferido mantenerse alejado de las cámaras y del ojo público. Sin embargo, aquí te contamos algunos datos curiosos de la vida del hermano de Eiza.

EIZA JUNTO A SU HERMANO YULEN Y SU MADRE, GLENDA. FOTO: INSTAGRAM @GLENDAREYNA

Por lo que detallan desde la revista Cosmopolitan, Yulen González es mayor que la actriz de ‘Sueña Conmigo’. Años atrás, estuvo casado con Norah Ayala, con quien tuvo a su primogénito, Luca. Más tarde se divorciaron y el joven se puso en pareja con Alex Cesta, de quien se sabe mucho menos.

YULEN ES EL HERMANO MAYOR DE EIZA GONZÁLEZ. FOTO: @GLENDAREYNA

Por lo que se ha visto en las redes sociales, Yulen se dedica a trabajos relacionados con el negocio del petróleo, lo cual lo mantiene más alejado del mundo del espectáculo que rondan su madre y hermana. Si bien la actriz que estuvo saliendo con Jason Momoa no acostumbra a compartir fotografías junto a su hermano, su madre sí lo hace y asegura que la relación que llevan es de lo mejor.