Así fue el día en que el guardaespaldas de Lucero amenazó a la prensa con un arma de fuego

Han pasado casi 20 años del escándalo más grande que la cantante mexicana Lucero tuvo que enfrentar durante su carrera artística. Fue el día en que uno de sus guardaespaldas sacó una pistola en pleno teatro y apuntó a los reporteros para proteger a la artista, hecho que la marcó de por vida.

En 2003, la también actriz, había finalizado una función de “Regina”, una obra que estaba interpretando en el Teatro “San Rafael” en aquel entonces. La situación con los reporteros se había salido de control ya que los trabajadores de prensa se abalanzaron sobre el escenario para pedirle a la artista algunas declaraciones. Fue en ese momento cuando el escolta de Lucero enfrentó a los representantes de los medios de comunicación presentes.

El momento en que el guardaespaldas de Lucero sacó el arma de fuego frente a los reporteros.

Lo cierto es que al día siguiente, la exesposa de Manuel Mijares ofreció una conferencia de prensa para explicar lo que había ocurrido, sin embargo, este encuentro con los medios no salió como lo esperaba, ya que la cantante se mostró muy enojada y a la defensiva tratando de defender a su guardaespaldas.

A casi dos décadas de lo sucedido, en una de sus últimas entrevistas en la que habló de este tema, con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, Lucero recordó que la pelea que se dio con la prensa en ese momento fue porque ella intentó defender a su escolta que le habían designado y no conocía muy bien, luego de que el guardaespaldas sacara un arma de fuego para amenazar a los periodistas y protegerla a ella.

En la rueda de prensa que dio Lucero para aclarar lo ocurrido, estuvo muy tensa y molesta.

En aquella ocasión, la cantante recuerda que su guardia se puso muy nervioso al ver como los reporteros se subían al escenario para lograr conseguir unas declaraciones de ella, por lo que reaccionó sacando el arma de fuego que portaba para que nadie la tocara.

Asimismo, Lucero explicó a Mara que ella había aceptado la conferencia de prensa para aclarar qué había pasado y para que no se malinterpretaran las intenciones de su guardaespaldas. No obstante, su imagen resultó afectada luego de que, en cada comentario que la prensa le hacía, cuestionando tanto su comportamiento como el del guardia, ella respondía molesta.

“Pobre hombre, ni modo que yo salga a decir: ‘Sí, es un maldito, asqueroso’, pues él estaba tratando de cuidarme. Entonces, creo que el gravísimo error fue el salir a dar esta entrevista en el escenario y con los medios. Estaba muy molesta porque, ¿sabes qué pasaba, Mara? Que eso no se oye, pero tú no sabes la agresividad. Me gritaban groserías”, señaló Lucero.