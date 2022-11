¿Cómo fue que Julio Iglesias pasó de ser arquero del Real Madrid a músico exitoso?

Julio Iglesias es el cantautor más emblemático de España. Su carrera como artista está plagada de éxitos que lo llevaron a convertirse en el artista que más disco ha vendido alrededor del mundo, sin dejar de mencionar que sus canciones se han traducido en más de 14 idiomas.

Galán y seductor, sus romances siempre fueron noticia. El cantante tuvo 9 hijos, el más famosos es Enrique Iglesias, aunque uno de ellos todavía está a la espera de una prueba de ADN para ser reconocido e incluso su caso está siendo derivado a las autoridades de la ONU para ser tratado.

Pero la fama y la fortuna que ha ganado como artista Julio Iglesias, pudo no haberse concretado si uno hubiese sufrido un grave accidente automovilístico que le frustró la carrera como jugador de fútbol, ya que en ese momento se desempeñaba como arquero del club español Real Madrid.

La ficha de jugador de fútbol de Julio Iglesias.

El accidente que le cambió vida a Julio Iglesias

En 1962, Julio Iglesias tenía apenas 19 años y la música no era una opción en su vida. Él estaba despegando como jugador de fútbol en el Real Madrid, y justamente ese año, había debutado como arquero titular en el equipo profesional ese club, uno de los más grande de Europa. Llevaba varios años en la cantera del equipo y por fin tenía la oportunidad de atajar para el plantel principal, hecho que podía haber marcado una prometedora carrera futbolística. Sin embargo, debido a un accidente protagonizó Julio Iglesias la noche previa a cumplir 20 años tuvo que retirarse del fútbol sin saber lo que vendría.

Julio Iglesias ya había debutado como arquero titular del equipo principal del Real Madrid.

Músico por accidente

El sábado 22 de septiembre de 1962 por la noche, a horas de cumplir sus 20 años, Julio Iglesias había salido a celebrar su cumpleaños con un grupo de amigos. Además de su prometedora carrera como futbolista, estaba a una sola asignatura de graduarse en Derecho para convertirse en diplomático.

El accidente que sufrió ese día cambió su vida para siempre. Su vehículo se estrelló en unos arbustos y Julio quedó atrapado en el auto. El panorama no era alentador ya que se creyó que Iglesias no volvería a caminar nunca más. Sin embargo, luego de un año y medio de rehabilitación, el papá de Enrique Iglesias recuperó la movilidad de sus piernas. Fue así que, estando internado en el hospital, uno de los enfermeros le obsequió una guitarra para que pudiera mantenerse ocupado en algo más y no entrara en una depresión.

Ya recuperado, el madrileño siguió con la música. A mediados de los 60’ se instaló en Inglaterra para cantar en distintos pubs canciones de The Beatles y Tom Jones, que estaban de moda en aquel entonces. Al regresar a España, se presentó en una discográfica para presentar algunas canciones que había compuesto durante su estadía en el hospital, pero la intención de Julio era proponerlos para que alguien más los interprete. Sin embargo, el responsable del sello le ofreció a él para interpretarlos y el resto, es una exitosa historia conocida.