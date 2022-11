Javier Santos: el caso de paternidad de Julio Iglesias que llega a la ONU

El pasado mes de octubre, el tribunal de Estrasburgo le dio la razón al cantante Julio Iglesias y desestimó reabrir el caso de paternidad que lleva adelante Javier Santos, de 44 años, quien dice ser hijo del artista español. Esto supuso un revés para el demandante, quien declaró que a través de su abogado Fernando Osuna, seguirá la batalla para que la verdad triunfe y sea reconocido por el intérprete.

"Se van a emplear vías para seguir defendiendo que Javier es hijo de Julio Iglesias", sostuvo Osuna en un escrito. La primera de esas medidas legales era "recurrir ante los Derechos Humanos de la ONU" apuntó el mes pasado. Es así que llegó el momento de recurrir a esa instancia, ya que este viernes 11 de noviembre de 2022, Osuna ha remitido a los medios de comunicación que esta polémica paternidad se encuentra en la ONU por supuesta "infracción de Derechos Humanos".

"El TEDH -Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, en casos similares al de Julio Iglesias, se ha pronunciado siempre a favor del hijo demandante de la paternidad frente a los casos en los que los Estados miembros antepusieron un obstáculo procesal (cosa juzgada o prohibición de repetir un juicio) o impidieron el conocimiento de una realidad científica o una verdad genética", dice el escrito entregado a la prensa por Osuna.





Cabe recordar en este punto que en abril de 2021, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el abogado de Santos, al considerar que el asunto era "cosa juzgada". Asimismo, hace unas semanas, también se barajó la posibilidad de "presentar demandas contra los otros hijos de Julio Iglesias fuera de España". Así también, el abogado de Javier Santos cuenta con otras alternativas por si fueran rechazados una vez más. "Poner en conocimiento de la OMS la disfunción entre la genética y la justicia" y "potenciar la figura de un mediador". Según lo expresado por Osuna: “Hay que averiguar la verdad científica, la verdad material, saber si una persona es hija de otro".

Javier Santos está dispuesto a agotar todas las instancias para que Julio Iglesias lo reconozca como hijo legítimo.

La prueba de ADN

Cabe destacar que Javier Santos presentó una prueba de ADN que se practicó sobre una botella que había usado Julio José Iglesias, hijo del famoso cantante español, que reside en Estados Unidos, y que se le cayó del coche al estacionar en una playa.

Según la parte de defensa de Javier, la prueba de ADN practicada concluía "indubitadamente" que Javier Santos y Julio José Iglesias tienen el mismo padre.

Una prueba de ADN estaría confirmando que Julio Iglesias es el padre de Javier Santos.

"El derecho a conocer la verdadera filiación es el derecho a la identidad de la persona; en la actualidad y gracias a la ciencia el concepto jurídico de filiación legítima, ya sea matrimonial o extramatrimonial, se encuentra ligado y al alcance de la verdadera y única realidad biológica. Si Julio Iglesias es padre de Javier Santos, ahí está la prueba de ADN coincidente al 99 %, mantener lo contrario sería como decir que el río Ebro no pasa por Zaragoza. La Justicia en este caso, no en otros, tiene que ceñirse o ir de la mano de la ciencia y no al revés", había declarado el abogado Fernando Osuna en 2019.