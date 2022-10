Victoria Beckham contó por qué se borró el tatuaje que se hizo en honor a su marido

Victoria Adams y David Beckham conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo en Hollywood. Se casaron hace más de veinte años, en 1999, y siempre se han mantenido en el top de popularidad, siendo figuras de renombre que a su vez representan una muy marcada elegancia y belleza.

Sin embargo, y a pesar de que en todos estos años siempre han surgido rumores como es de costumbre, el pasado septiembre fue un mes en el cual se mencionó mucho a la pareja por posibles versiones de conflicto. Era diferente a otras oportunidades, ya que no se hablaban de especulaciones o dichos de fuentes cercanas, sino que iban a un punto en concreto.

¿A qué nos referimos? A que en estas últimas semanas muchos seguidores advirtieron que Victoria se había borrado el tatuaje con las iniciales de su esposo que llevaba en la muñeca. Inmediatamente volvieron a dispararse muchos rumores sobre la ex Spice Girls, temiendo por una ruptura en su matrimonio.

Este jueves, la cantante decidió encarar el tema y enfrentar lo que consideró una versión “disparatada” por parte de los medios. “Me hice estos tatuajes hace mucho tiempo y, la verdad, simplemente no eran particularmente delicados”, dijo en el programa televisivo Today with Hoda & Jenna.

A su vez Victoria advirtió que, a diferencia de ella, su esposo e hijos están cubiertos de tatuajes “hermosos”. La cuestión es que la diseñadora de moda, de 48 años, ha decidido eliminar varios de los dibujos que tenía en su cuerpo, no sólo las iniciales 'DB' que estaban en la parte interna de su muñeca.

“Los míos eran un poco gruesos, sangraban un poco y simplemente no eran tan bonitos. No se veían tan bien. Por eso me los quité. No hay nada más que eso. Los medios comenzaron a especular, ¿estaba dejando a mi esposo? No. Estaba un poco harta del tatuaje. Así de simple”, insistió.

La esposa de Beckham además aprovechó esta presentación que tuvo en la TV para despejar otras incógnitas y polémicas que rodearon a su familia en este último tiempo. En especial, si es verdad que tiene una mala relación con su más reciente nuera, Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham.

“Fue una boda preciosa. Como madre, ver a mi hijo tan feliz, significa mucho”, dijo Victoria, sin argumentar mucho más ni hacer declaraciones puntuales sobre Peltz, con quien se dice que vivió una situación algo tensa hace unos meses con motivo de la planificación del casamiento de su hijo Brooklyn.