¿Cuántos años tiene Brooklyn Beckham y a qué se dedica?

Brooklyn Beckham se ha convertido en toda una celebridad más allá de sus famosos padres, David y Victoria Beckham. Y a pesar de que muchos pueden llegar a creer que es un chico mimado y que vive de la fortuna de quienes lo criaron, la realidad es que comenzó a trabajar desde muy joven con la meta de ir tras sus sueños. Conozcamos qué edad tiene y cuál es su profesión.

El hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, ha probado suerte en varias cosas a lo largo de sus 23 años de vida. Sus padres lo empujaron a comenzar a trabajar a los 15 como barista en una cafetería de Londres para que lograra entender el valor de la vida laboral y el dinero.

Más o menos en la misma época que comenzó este oficio consiguió su primer trabajo como modelo, fue para la portada de la revista Man About Town. Luego de esta publicación apareció en Vogue China, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, T: The New York Times Style Magazine y Dazed Korea, solo por mencionar algunas.

En el 2017, mientras continuaba con su carrera como modelo, anunció que estudiaría fotografía en Parsons The New School for Design de Nueva York. Dos años después hizo una pasantía con el renombrado fotógrafo Rankin y aprendió algunas habilidades que sentía que aún le faltaban. Ha publicado libros con sus obras e incluso ha trabajado con grandes marcas detrás de su lente.

Uno de sus proyectos más recientes es el reality Cookin 'With Brooklyn, un programa a través del cual fue mostrando el proceso de su formación como cocinero. Su meta es llegar a ser un chef profesional, aunque admite que todavía falta mucho para lograrlo.

Brooklyn Beckham siempre ha sido muy criticado en las redes sociales por sus trabajos.

"No soy un chef, soy un cocinero", dijo, antes de agregar: "Me encanta cocinar y comenzar desde el fondo y ya sabes, aprender, voy a aprender todos los días".

Seguramente Brooklyn Beckham continúe indagando en nuevas áreas que, por lo visto, siempre están relacionadas con la creatividad y el arte, pues todavía es muy joven y está en pleno descubrimiento sobre cuál será su profesión.

¿Conocías este lado del joven Beckham?