Por qué Victoria Beckham odia a la esposa de su hijo Brooklyn

Victoria Beckham es un ícono de la moda y una de las personalidades del mundo del espectáculo más importantes del momento. La ex Space Girl y esposa de David Beckham marca tendencia con cada presencia pública que hace y es una de las mujeres más requeridas en los eventos de todas las marcas del mundo.

Aunque se encuentra alejada de la música, arte que le dio su fama y popularidad, es una empresaria y diseñadora de moda muy respetada, así como lo es la familia que conformó junto al exfutbolista, con quien se conoció en 1996 y con quien cumplirá 23 años de casada este año.

Brooklyn y Nicola con David y Victoria Beckham.

David y Victoria Beckham tienen cuatro hijos en común, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, y no hace tantos meses, el mayor de ellos se casaba con Nicola Peltz en una ceremonia muy hermosa que todos compartieron por redes sociales.

Ahora salió a la luz que aquella celebración generó algunas disputas en la familia, más puntualmente entre la cantante y su nuera. Según publicó Page Six, se desató una verdadera guerra campal entre la joven de 27 años y la madre de su esposo y que esto vendría sucediendo desde antes de la boda, en la cual a Victoria no se le dejó participar en la organización.

“No se soportan y no se hablan, todos los eventos previos a la boda fueron espantosos”, le reveló una fuente cercana a la mencionada publicación, quien también sumó: “Nicola no le contaba nada sobre lo que estaba planeando y la comunicación era mínima”.

Además, en las últimas horas se supo que lo que tampoco le habría gustado nada a Victoria Beckham es la portada para la revista británica Tatler, que protagonizó Nicola Peltz hace algunas semanas atrás. Allí, la actriz aparece bajo el título “La nueva Señora Beckham”, lo que generó fuertes celos por parte de la madre del joven de 23 años.

La portada de la revista Tatler que enfureció a Victoria.

En las últimas horas, una publicación de la esposa de Brooklyn Beckham llamó la atención de la prensa. La joven compartió una foto de ella llorando en la que escribió: “A veces me resulta difícil mostrar las partes tristes de mi persona. El crecer con siete hermanos y dos padres muy fuertes me hizo dura”. Esto dejó en claro que no todo está tan bien en su vida personal. ¿Será por la guerra con Victoria?