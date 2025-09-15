Encontraron muerto a otro preso en Almafuerte: cumplía prisión perpetua por matar en un asalto

La semana comenzó marcada por la muerte en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte . Este lunes, dos presos fueron hallados sin vida en diferentes sectores de la cárcel de Cacheuta : en la mañana se registró el deceso del femicida Arturo Antonio Sáez Millán y ahora, durante la tarde, falleció Alberto Hugo Briceño Rodríguez , autor de un recordado crimen en un asalto.

Fue cerca de las 16 cuando personal del Servicio Penitenciario advirtió que Briceño Rodríguez no respondía a los estímulos, mientras se encontraba recostado en la cama de su celda del Módulo 6 de la cárcel ubicada a un costado de la ruta 82 , en Luján de Cuyo .

Posteriormente, personal médico confirmó que el interno carecía de signos vitales y notificaron su deceso, por lo que se le dio inmediata intervención a la fiscal de Homicidios Andrea Lazo . Fuentes allegadas a la investigación señalaron que, en principio, creen que Briceño Rodríguez falleció a raíz de una descompensación, aunque aguardarán a la necropsia para constatar la causa de muerte.

La información a la que accedió MDZ señala que Briceño Rodríguez llevaba 23 años tras las rejas, ya que cumplía una condena por un recordado asalto fatal perpetrado el 15 de noviembre de 2001 en calle San Martín de Luján de Cuyo

Ese día, alrededor de las 2, tres sujetos ingresaron a una propiedad localizada frente al estadio de la entonces Asociación Atlética Luján de Cuyo (actualmente Luján Sport Club ). Para hacerlo, saltaron una tranquera y se dirigieron hacia un galpón, donde hallaron una moto atada con cadena.

Los sospechosos arrastraron el rodado, provocando que se le saliera la rueda que tenía colocado el dispositivo de seguridad. El ruido provocado despertó al propietario, Leandro Abel Muñoz Pintos, quien sorprendió a los malvivientes en pleno robo.

image Imagen ilustrativa. Archivo MDZ.

Sin embargo, los ladrones lo abordaron y, superándolo en número, le dieron una paliza. La víctima fue golpeada en el rostro y luego lesionada en el pecho y otras partes del cuerpo con un elemento cortopunzante. Finalmente, le colocaron una rienda en el cuello y lo ahorcaron hasta matarlo.

Una vez eliminado el dueño de la propiedad, los autores se llevaron una garrafa de 10 kilos, un equipo de música con reproductor de CD, una bicicleta mountain bike rodado 26, una mochila negra, un pantalón tipo bombacha y una frazada, detalla la investigación que se desarrolló por aquel entonces.

Buscaba las salidas transitorias

En 2021, Briceño Rodríguez estuvo por primera vez en condiciones de solicitar el beneficio de las salidas transitorias. No obstante, ese intentó quedó trunco, ya que su representante legal terminó desistiendo del pedido.

Luego eso, este año había vuelto a requerir una audiencia para tratar el pedido de salidas transitorias, aunque murió antes de que se fijara la fecha para analizar el otorgamiento del beneficio carcelario, explicaron fuentes judiciales consultadas.

Otra muerte en Almafuerte

Durante la mañana de este lunes también se registró la muerte de Arturo Antonio Sáez Millán, quien fue hallado muerto en su celda del Módulo 3, Ala 2, de Almafuerte. Al parecer, se encontraba ahorcado con una prenda de vestir, por lo que todo apunta a que se trató de un suicidio.

Saéz millán El femicida Arturo Sáez Millán, el otro preso que murió este lunes en Almafuerte. Archivo MDZ.

Al igual que Briceño Rodríguez, el reo también cumplía una pena a prisión perpetua, en su caso por el femicidio de Natalia Tagua, ocurrido el 19 de octubre de 2021 en San Rafael.

El femicidio de Natalia Tagua

La reconstrucción de ese hecho sostiene que alrededor de las 22 del citado día, un llamado a línea de emergencias 911 alertó sobre mujer agredida con arma blanca en calle Paula Albarracín de la ciudad sureña.

Los testigos, dos compañeros de la escuela nocturna a la que asistía Tagua, relataron que acababan de salir de cursar e iban caminando juntos por la vereda. En ese momento, Sáez Millán apareció, abordó a la mujer y le pidió hablar en privado.

Natalia Tagua fue asesinada a puñaladas por su ex en una calle de San Rafael Archivo MDZ.

Cuando los compañeros de la víctima se alejaron, el hombre sacó un cuchillo y la atacó a puñaladas. Pese a que a la escena llegó una ambulancia, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida a la mujer.

En tanto, los policías lograron atrapar en pocos minutos al agresor en el cruce de avenida Mitre y calle España. El sujeto tenía una herida de arma blanca al costado del pecho, ya que intentó quitarse la vida.

Así las cosas, en noviembre de 2022, Sáez Millán reconoció la autoría en un juicio abreviado y fue condenado a perpetua por el femicidio. Casi tres años más tarde, decidió suicidarse en su celda del penal Almafuerte.