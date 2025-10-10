Un supermercado lanzará su propia billetera virtual para competirle a Mercado Pago

Un supermercado se prepara para competirle firme a las billeteras virtuales con promociones propias y rendimientos en el mercado.

Un conocido supermercado argentino dio un paso firme en el mundo financiero al presentar su nueva billetera virtual. Se trata del Carrefour que dio a conocer “Cuenta Digital Mi Carrefour”, una herramienta que promete rendimientos superiores a los ofrecidos por las principales plataformas del país.

La aplicación ofrecerá una Tasa Nominal Anual (TNA) del 43%, posicionándose por encima de opciones como Mercado Pago, Ualá y Naranja X. Es por eso que llegará para ofrecer su propia plataforma en medio de un boom de este tipo de apps de pagos.

Cómo es la nueva billetera virtual del supermercado La nueva billetera está pensada para que los usuarios puedan administrar su dinero de forma sencilla y sin costos de mantenimiento. Desde la aplicación, se podrán realizar depósitos, transferencias, pagos de servicios y compras mediante código QR, tanto dentro de las sucursales Carrefour como en cualquier comercio que acepte tarjetas Mastercard.

billeteras virtuales.jpg La mayoría de los pagos en un supermercado se realizan con billeteras virtuales. A diferencia de otras billeteras, los rendimientos que ofrece Mi Carrefour no dependen de fondos comunes de inversión, sino que se financian con recursos propios de la empresa, lo que, según el grupo, aporta mayor seguridad y previsibilidad a los usuarios.

Competencia directa con Mercado Pago y otras apps Con la tasa del 43%, Carrefour se posiciona al frente del mercado de billeteras digitales. Mientras que sus competidores más conocidos ofrecen rendimientos que rondan entre el 34% y el 36% anual, la propuesta de la cadena francesa busca atraer tanto a sus clientes habituales como a nuevos usuarios interesados en obtener una mejor rentabilidad por su dinero.