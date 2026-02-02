Se definieron nuevas fechas clave para el concurso de Bodega Norton

La Justicia mendocina dio a conocer un detallado cronograma del proceso. Los plazos para los acreedores y más detalles.

El concurso preventivo de Bodega Norton quedó oficializado tras la apertura del proceso, dispuesta por el Primer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza. Así, se dieron a conocer fechas importantes. La medida busca ordenar su situación financiera y habilitar una negociación con acreedores, con el objetivo de evitar la quiebra y garantizar la continuidad de la empresa.

Según el edicto judicial recientemente publicado, la firma solicitó el concurso el 31 de octubre de 2025, mientras que la apertura formal fue dictada el 27 de noviembre de 2025. El expediente tramita como “megaconcurso”, una calificación que da cuenta de la magnitud económica del caso y de la cantidad de acreedores involucrados.

El proceso está a cargo de la jueza Lucía Raquel Sosa, y cuenta con la intervención de una sindicatura integrada por los contadores Omar M. Tillar y Hugo A. Tillar, quienes tendrán un rol central en el control de la empresa y en el análisis de las deudas declaradas.

Cómo sigue el concurso de Norton Uno de los hitos inmediatos del concurso será la presentación del informe de la sindicatura, prevista hasta el 6 de abril de 2026. Allí se evaluará la situación patrimonial de la bodega y se analizarán, entre otros aspectos, los créditos laborales, incluyendo aquellos que podrían acceder al régimen de pronto pago, una prioridad prevista por la ley para los trabajadores.

En paralelo, el edicto fija el plazo clave para los acreedores: hasta el 22 de junio de 2026 deberán verificar sus créditos, presentando la documentación correspondiente ante la sindicatura. El trámite se realizará principalmente por vía electrónica, aunque se prevé una instancia presencial excepcional para quienes no cuenten con los medios digitales necesarios.