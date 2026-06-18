Monotributo: la nueva fecha límite de pago y cuánto abona cada categoría

ARCA recordó los medios electrónicos disponibles para abonar la cuota del Monotributo, que incluye impuesto integrado, aportes jubilatorios y obra social.

Los contribuyentes adheridos al Monotributo tienen una nueva fecha límite para cumplir con el pago mensual de sus obligaciones. Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el vencimiento correspondiente a junio se trasladará debido al fin de semana.

Habitualmente, la cuota del Monotributo vence el día 20 de cada mes. Sin embargo, cuando la fecha coincide con un feriado o un fin de semana, el plazo se corre automáticamente al primer día hábil siguiente.

Cuál es la fecha límite para pagar el Monotributo En esta oportunidad, el vencimiento del 20 de junio coincide con un fin de semana, por lo que los monotributistas tendrán tiempo para pagar hasta el lunes 22 de junio.

La cuota mensual incluye tres componentes: el impuesto integrado, los aportes al sistema jubilatorio y la contribución a la obra social.