Más de 10.000 m2 y apertura en diciembre: Grupo Benedetti adelantó qué hará con el ex Hiper Libertad

La incertidumbre de qué iba a pasar con el predio del ex Hiper Libertad de Godoy Cruz, uno de los espacios comerciales más grandes de Mendoza, quedó atrás. Hace solo unos días se supo que Grupo Benedetti es su nuevo dueño y que ya está trabajando en la puesta a punto para la reapertura del local. Ahora, Marcelo Benedetti, director de la empresa , dio a conocer los detalles del nuevo formato por el que apostarán y la fecha de apertura.

Grupo Benedetti ocupará 10.000 metros cuadrados del predio para desarrollar un nuevo formato comercial, con una tienda de 4.000 metros cuadrados de salón y otros 6.000 metros destinados a depósito y producción. En una entrevista en el programa MDZ Club, de MDZ Radio 105.5 , Benedetti anticipó que la compañía apunta a poner en marcha el nuevo negocio hacia fin de año.

“Después de varios meses de incertidumbre, felizmente se concretó una negociación con la gente de Libertad. Cerramos un muy buen acuerdo y la idea nuestra es armar una tienda de 4.000 metros que va a tener una propuesta muy innovadora relacionada con un multisurtido, con excelentes precios”, explicó.

El nuevo negocio tendrá un formato mixto, con venta minorista y mayorista, y buscará diferenciarse a partir de una oferta amplia de productos y una estructura de precios bajos. “Vamos a armar una tienda minorista mayorista de primera, segunda y tercera marcas, con multiprecios”, señaló Benedetti.

Uno de los componentes centrales del proyecto será ampliar la oferta de proveedores que llegan a las góndolas. Grupo Benedetti buscará incorporar empresas locales y emprendimientos que actualmente no tienen espacio en las grandes superficies comerciales. “La idea es incorporar y dar lugar a proveedores locales y a empresas chicas que no tienen un lugar en las góndolas de los supermercados”, afirmó el empresario.

Para eso, la compañía dispondrá de un espacio destinado a recibir propuestas de proveedores. Luego realizará la selección de productos y surtidos por rubro. “Vamos a tener un espacio para recepcionar proveedores y propuestas. Luego de eso vamos a seleccionar los surtidos acordes a cada rubro y le vamos a dar la oportunidad de que participen de este metraje de góndola”, explicó.

El objetivo, según Benedetti, será que los consumidores puedan encontrar alternativas a las marcas tradicionales. “La idea es darle el lugar en la góndola para que muchos clientes, mucho público, conozcan que existen un montón de marcas alternativas de muy buena calidad”, sostuvo.

Frescos, carnicería y panadería

El proyecto tendrá además un fuerte componente de productos frescos, un segmento que el grupo ya desarrolla en Mendoza. “Va a tener una impronta muy fuerte en todo lo que nosotros ya somos muy conocidos en Mendoza, que es toda la división de fresco”, afirmó Benedetti.

La nueva tienda contará con una carnicería de grandes dimensiones, un sector de verduras y una panadería a la vista. La intención de la empresa es recuperar también la dinámica de compra cotidiana asociada a ese tipo de oferta. “Vamos a volver a tener ese producto fresco, diario, que es lo que la familia mendocina consume todos los días para que nos puedan visitar todos los días”, explicó.

Cómo funcionará el ex Híper Libertad

La operación de Grupo Benedetti estará circunscripta al espacio que ocupaba el hipermercado. El empresario aclaró que los restantes locales del complejo continuarán funcionando. “Nosotros tomamos únicamente los 4.000 metros de salón y los 6.000 metros de trastienda que tiene de depósito y la parte productiva”, detalló.

El resto de los espacios continuará bajo la gestión del grupo Calleja, propietario del predio según explicó Benedetti, y los locales que ya funcionan allí seguirán con sus actividades. Entre esos espacios mencionó las canchas de pádel, un gimnasio y dependencias vinculadas al municipio de Godoy Cruz y OSEP.

Una apertura para fin de año

El objetivo planteado por Grupo Benedetti es llegar con la nueva tienda operativa hacia fin de año. La empresa ya trabaja en la puesta a punto del espacio y en la definición del mobiliario necesario para el funcionamiento. “Estamos trabajando intensamente para poder ponerlo en condiciones y, para fin de año, vamos a llegar con la apertura. Estamos ansiosos de poder cumplir los tiempos”, indicó Benedetti.

El desembarco también implicará una incorporación de personal. La estimación inicial de la compañía es sumar alrededor de 100 empleados, aunque Benedetti dejó abierta la posibilidad de ampliar esa cantidad una vez que el negocio entre en funcionamiento. “Nosotros calculamos 100 empleados que vamos a tomar inicialmente. Lógicamente después, en la marcha, iremos analizando si no nos hace falta tal vez un poco más”, señaló.

Para quienes quieran postularse, el empresario indicó durante la entrevista que pueden enviar sus currículums a [email protected].

La definición comercial que Benedetti eligió para el nuevo emprendimiento es la de una tienda de “súper ahorro”. El concepto estará vinculado directamente con la política de precios y con la combinación de diferentes categorías de marcas. “La idea es hacer una tienda de súper ahorro para toda la familia, pensando que hay muchas familias que necesitan ahorrar o que no están pudiendo llegar a fin de mes”, explicó. Y completó: “Vamos a armar una tienda para que la gente ahorre”.