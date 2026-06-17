Luis Caputo sigue dando buenas noticias a Javier Milei: en mayo el superávit financiero llegó a $478.613 millones

Los números macro continúan sonriéndole al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo , al punto que el mes pasado, luego de pagar intereses de la deuda pública - neto de la deuda intra-sector público- por $1.445.754 millones, casi 1,5 billones de pesos, aun así el superávit financiero trepó en mayo a $478.613 millones.

El Ministerio de Economía informó este miércoles que el Sector Público Nacional (SPN) registró el mes pasado "un resultado financiero superavitario por $478.613 millones, producto de un resultado primario de $1.924.367 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.445.754 millones".

De esta manera, el SPN hilvanó durante los primeros cinco meses del año un superávit financiero de cerca del 0,2% del PIB, anotando un superávit primario de aproximadamente 0,7% del PIB, lo que reafirma el ancla fiscal del programa económico.

Según fuentes oficiales, los ingresos totales del Sector Público Nacional llegaron a $14.531.657 millones (+27,8% interanual). En cuanto a los recursos tributarios, éstos tuvieron un crecimiento de 30% i.a. que responde principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (72,5% i.a.). Por su parte, los Derechos de exportación continuaron el sendero decreciente, bajando -17,4% i.a.).

En el quinto mes del año los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.607.290 millones (+30,3% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, treparon a $8.381.418 millones (+33,2% i.a.). Asimismo, las remuneraciones totalizaron los $1.618.197 millones (+26,9% i.a.).

Transferencias

Por su parte, las transferencias corrientes llegaron a los $4.494.895,5 millones (+2,4% i.a.), mientras que las que corresponden al sector público en mayo alcanzaron los $1.077.370,3 millones (+47,4% i.a.) debido al incremento en las partidas correspondientes a universidades, con 89,1% i.a.

En cuanto a subsidios económicos, éstos subieron en $784.178 millones (+6.8% i.a.), con un desagregado de $523.417 millones en energía y $258.687 millones en transporte, mientras que el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, nivel similar al del mes previo.

Finalmente, en mayo se registró la transferencia de utilidades del Banco Central por los resultados de 2025, que quedaron en $24.400.000 millones, que se destinaron especialmente al pago de la 0deuda del Tesoro con dicha institución.