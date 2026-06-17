Luis Caputo sigue dando buenas noticias a Javier Milei: en mayo el superávit financiero llegó a $478.613 millones
Pese al pago de casi 1,5 billones de pesos en intereses el superávit financiero enlazó ya cinco meses en positivo este año, en línea con la indicación del presidente Milei.
Los números macro continúan sonriéndole al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, al punto que el mes pasado, luego de pagar intereses de la deuda pública - neto de la deuda intra-sector público- por $1.445.754 millones, casi 1,5 billones de pesos, aun así el superávit financiero trepó en mayo a $478.613 millones.
El Ministerio de Economía informó este miércoles que el Sector Público Nacional (SPN) registró el mes pasado "un resultado financiero superavitario por $478.613 millones, producto de un resultado primario de $1.924.367 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.445.754 millones".
De esta manera, el SPN hilvanó durante los primeros cinco meses del año un superávit financiero de cerca del 0,2% del PIB, anotando un superávit primario de aproximadamente 0,7% del PIB, lo que reafirma el ancla fiscal del programa económico.
Ganancias y DEX
Según fuentes oficiales, los ingresos totales del Sector Público Nacional llegaron a $14.531.657 millones (+27,8% interanual). En cuanto a los recursos tributarios, éstos tuvieron un crecimiento de 30% i.a. que responde principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (72,5% i.a.). Por su parte, los Derechos de exportación continuaron el sendero decreciente, bajando -17,4% i.a.).
En el quinto mes del año los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.607.290 millones (+30,3% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, treparon a $8.381.418 millones (+33,2% i.a.). Asimismo, las remuneraciones totalizaron los $1.618.197 millones (+26,9% i.a.).
Transferencias
Por su parte, las transferencias corrientes llegaron a los $4.494.895,5 millones (+2,4% i.a.), mientras que las que corresponden al sector público en mayo alcanzaron los $1.077.370,3 millones (+47,4% i.a.) debido al incremento en las partidas correspondientes a universidades, con 89,1% i.a.
En cuanto a subsidios económicos, éstos subieron en $784.178 millones (+6.8% i.a.), con un desagregado de $523.417 millones en energía y $258.687 millones en transporte, mientras que el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, nivel similar al del mes previo.
Finalmente, en mayo se registró la transferencia de utilidades del Banco Central por los resultados de 2025, que quedaron en $24.400.000 millones, que se destinaron especialmente al pago de la 0deuda del Tesoro con dicha institución.