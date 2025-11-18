La deuda pública se redujo cerca de US$12.000 millones en octubre

Pese a la volatilidad electoral y las tensiones cambiarias de octubre, el Gobierno encadenó la sexta baja consecutiva de la deuda pública consolidada, apoyado en el superávit fiscal, la recapitalización del Banco Central y la desaceleración inflacionaria.

En octubre, las operaciones de deuda totalizaron US$33.889 millones, con US$13.477 millones en nueva emisión y US$20.412 millones en cancelaciones. Esto dejó una baja neta de US$6.965 millones, la sexta consecutiva, aunque tras los ajustes por valuación y capitalización de intereses, la deuda bruta de la Administración Central cerró el mes en US$442.196 millones, lo que representa una caída de US$4.873 millones respecto de septiembre y de US$20.357 millones en los últimos doce meses. Así, la baja mensual fue de US$11.835 millones.

El stock de deuda en situación de “pago normal” se ubicó en US$439.688 millones, lo que representó una reducción mensual de 2,62 por ciento respecto de septiembre.

La caída se moderó parcialmente por la reducción de depósitos oficiales en el BCRA, que retrocedieron en el equivalente a US$6.665 millones.

76,3 por ciento corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional.

22,3 por ciento se compone de obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, incluidos organismos financieros internacionales.

0,6 por ciento son Adelantos Transitorios otorgados por el Banco Central al Tesoro.

0,8 por ciento representa otros instrumentos.

En cuanto a la composición por moneda:

El 57 por ciento del total corresponde a deuda en moneda extranjera por US$250.845 millones. De ese monto, 75 por ciento corresponde a instrumentos emitidos en dólares (US$187.668 millones), 23 por ciento son Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalentes a US$56.763 millones, y el 2 por ciento restante corresponde a euros (US$6.024 millones).

El 43 por ciento de la deuda está nominada en pesos, con un total de US$188.843 millones. De ese porcentaje, US$101.050 millones se encuentran en tasa ajustable (54 por ciento) y US$87.793 millones en tasa no ajustable (46 por ciento).

La reducción simultánea del stock en moneda extranjera y en pesos confirma una estrategia de administración orientada a disminuir vulnerabilidades cambiarias y reforzar el perfil de vencimientos.

La Secretaría de Finanzas precisó que durante octubre la administración central realizó pagos por US$10.959 millones, de los cuales: 96 por ciento se efectuó en moneda nacional y 4 por ciento correspondió a pagos en moneda extranjera.

La mayor parte de los desembolsos se destinó a cancelación de capital, por un total de US$10.715 millones, lo que redujo la necesidad de refinanciamiento y comprimió el stock general.

La deuda en la era Milei

En los primeros 23 meses de gestión la deuda pública neta cayó US$48.512 millones, tomando en cuenta los ajustes por valuación y capitalización de intereses en las posiciones del Tesoro y el Banco Central, aunque en términos brutos, en comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta aumentó u$s16.902 millones.

De cara a los próximos meses, la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta un perfil de vencimientos exigente. Para noviembre estima pagos por $26,8 billones (unos US$18.000 millones) y US$1.300 millones en moneda extranjera, mayormente con el FMI. En diciembre, las obligaciones se moderan a $21,3 billones (equivalentes a US$14.200 millones) y alrededor de US$300 millones en divisas.