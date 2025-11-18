Presenta:

Wall Street: los bonos caen y las acciones operan mixtas

El mercado local opera con señales mixtas en la apertura de la jornada bursátil de este martes. El Merval toma ganancia y retrocede más de 2%.

Gonzalo Martínez

La deuda soberana en dólares cotiza con mayorías en rojo en Nueva York, traccionada por el Global 2038 (-0,7%). Los bonos bajo legislación local alternan subas y bajas.

El riesgo país se ubica en 621 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval toma ganancia y retrocede más de 2%. En tanto, las acciones del panel líder operan con bajas generalizadas, traccionadas por Edenor (-2,7%).

En cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan mixtos, la principal caída la registra el ADR de YPF (-1,7%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.415 en la pizarra del Banco Nación.

