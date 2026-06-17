La reacción de Javier Milei tras el debut en el Mundial de la Selección y la noche mágica de Lionel Messi
El Presidente celebró en redes sociales la contundente victoria de la Selección argentina por 3 a 0 ante Argelia en el debut mundialista. El equipo de Lionel Scaloni brilló con un triplete de Lionel Messi
El presidente Javier Milei, celebró este martes la contundente victoria de la Selección argentina en su estreno en el Mundial 2026 y expresó su entusiasmo a través de las redes sociales.
"VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!", escribió el mandatario luego del triunfo por 3 a 0 sobre Argelia, resultado que dejó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni como uno de los principales candidatos a pelear por el título.
La gran figura de la noche fue Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Con su triplete, el capitán albiceleste alcanzó una marca histórica al igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 16 tantos.
Messi llegó a esa cifra luego de disputar comenzar a disputar su sexta Copas del Mundo y 27 partidos, consolidando aún más su legado en la máxima cita del fútbol internacional. Además, superó momentáneamente al francés Kylian Mbappé en la lucha por el liderazgo de la tabla histórica de goleadores mundialistas.
El contundente triunfo y la actuación estelar del capitán argentino generaron una ola de festejos entre hinchas, dirigentes y referentes políticos, entre ellos Javier Milei, quien no ocultó su entusiasmo por el auspicioso comienzo de la Albiceleste en la Copa del Mundo.