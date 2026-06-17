Nuevo superávit fiscal en mayo, con ingresos y gastos que crecieron por debajo de la inflación

El Sector Público Nacional (SPN) registró en mayo un superávit fiscal financiero de $478.613 millones , resultado que se explicó por un saldo primario positivo de $1,92 billones y pagos de intereses de deuda por $1,45 billones. Con este desempeño, el Gobierno acumuló en los primeros cinco meses del año un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,2% del Producto Bruto Interno ( PBI ) y un superávit primario cercano al 0,7% del PBI.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Economía , que destacó que el resultado reafirma el equilibrio fiscal como eje central del programa económico.

Durante mayo, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $14,53 billones, con un incremento interanual nominal de 27,8%. Sin embargo, al compararlo con la inflación acumulada de los últimos doce meses, que en mayo fue de 33,2%, los recursos registraron una caída en términos reales.

Dentro de los ingresos tributarios , la recaudación mostró un crecimiento nominal de 30% interanual, más de 3 puntos porcentuales menos que la evolución de los precios. El principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuyos ingresos aumentaron 72,5% respecto de mayo de 2025.

En contraste, los Derechos de Exportación continuaron mostrando una evolución negativa, con una caída nominal de 17,4% frente al mismo mes del año anterior.

Sigue el recorte de gastos en salarios

Los gastos primarios totalizaron $12,61 billones durante mayo, con una expansión nominal de 30,3% interanual. Al igual que ocurrió con los ingresos, la variación quedó por debajo de la inflación anual, lo que implica una reducción en términos reales.

Las prestaciones sociales representaron el principal componente del gasto, con erogaciones por $8,38 billones. Este rubro registró un incremento de 33,2% interanual, prácticamente en línea con la inflación acumulada de los últimos doce meses.

Pero las remuneraciones del sector público alcanzaron los $1,62 billones y mostraron una suba nominal de 26,9%, lo que implicó una caída en términos reales frente al avance de los precios.

Las transferencias corrientes sumaron $4,49 billones y crecieron 2,4% interanual, muy por debajo de la inflación.

Dentro de este conjunto, las transferencias destinadas al sector público alcanzaron $1,08 billones y registraron una suba de 47,4% respecto de mayo de 2025. Según Economía, el incremento estuvo explicado principalmente por el aumento de las partidas destinadas a universidades nacionales, que crecieron 89,1% interanual.

Los subsidios económicos totalizaron $784.178 millones, con una expansión nominal de 6,8% interanual.

De ese total, $523.417 millones correspondieron al sector energético y $258.687 millones al transporte.

En tanto, el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, un nivel similar al registrado durante abril.

El informe oficial también destacó que durante mayo se concretó la transferencia de utilidades del Banco Central correspondientes a los resultados obtenidos durante 2025.

Los recursos transferidos alcanzaron los $24,4 billones y, según informó el Ministerio de Economía, fueron destinados principalmente a reducir la deuda que mantiene el Tesoro con la autoridad monetaria.