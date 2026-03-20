Low cost en problemas: Flybondi implementó un plan de retiro voluntario de personal

La aerolínea low cost Flybondi atraviesa uno de los momentos más complejos desde su desembarco en Argentina . A los reiterados problemas operativos que viene arrastrando desde hace meses, con cancelaciones y demoras de vuelos, ahora se suma un proceso de ajuste que impacta de manera directa en su plantilla de empleados.

En ese contexto, la compañía puso en marcha un plan de retiros voluntarios como parte de un rediseño organizacional que, según explicó, busca optimizar su estructura y mejorar la eficiencia operativa, sin afectar la continuidad del servicio.

La decisión fue confirmada por la propia empresa, que aseguró que el programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente.

Desde Flybondi señalaron que las condiciones ofrecidas son acordes para quienes decidan adherir y remarcaron que el proceso no pondrá en riesgo la operatividad de la aerolínea.

“La compañía continúa enfocada en fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera”, indicaron desde la firma, al tiempo que subrayaron que el ajuste no implicará una merma en la calidad del servicio.

El achique de personal se da en medio de nuevas complicaciones operativas. En los últimos días, Flybondi debió cancelar varios vuelos debido a que mantiene dos aviones fuera de servicio. La semana pasada, la situación había sido aún más crítica, con un total de ocho aeronaves en tierra, aunque durante el fin de semana seis de ellas volvieron a estar operativas.

Según la compañía, los inconvenientes se originaron en renegociaciones de las condiciones comerciales de los contratos de alquiler de aviones bajo la modalidad ACMI, un esquema que incluye no solo la aeronave sino también la tripulación, el mantenimiento y el seguro.

Este tipo de contratos, incorporados por Flybondi tras la desregulación del sector aéreo impulsada por el Gobierno, permiten una mayor flexibilidad en la programación de vuelos, con aumentos o reducciones rápidas de frecuencias. La low cost recurrió a esta alternativa durante la temporada alta de verano, como ya lo había hecho el año anterior, y anticipó que resta un último mes de este esquema antes de su finalización.

Fuerte multa

A las dificultades operativas se sumó, además, una fuerte sanción económica. El gobierno de la provincia de Neuquén multó a Flybondi con $228.917.600 por incumplimientos en la atención a pasajeros afectados por cancelaciones masivas registradas en enero.

La medida fue dispuesta por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, tras una inspección realizada el 12 de enero en el aeropuerto local, luego de múltiples reclamos de usuarios con destino a Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el operativo, las autoridades constataron la ausencia de personal de la aerolínea y la falta de información visible sobre vuelos y canales de atención. Según el informe oficial, más de 22.000 pasajeros resultaron afectados por la cancelación de unos 150 vuelos domésticos y regionales al inicio de la temporada.

El organismo provincial habló de una “ausencia total” de asistencia al consumidor, lo que derivó en la imputación por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

Desde Flybondi señalaron que aún no fueron notificados formalmente de la sanción y adelantaron que, una vez recibida, presentarán una apelación. Además, cuestionaron la competencia del organismo provincial y sostuvieron que la autoridad encargada de supervisar a las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Confianza, la clave del negocio

El complejo escenario también se refleja en los indicadores de desempeño. Según datos de la consultora Adventus, Flybondi se ubicó en el último lugar del ranking de puntualidad entre el 1° de enero y el 28 de febrero, con un índice del 57,40%.

Si bien el registro mostró una mejora de casi 17 puntos porcentuales respecto del primer bimestre de 2025, la compañía quedó por detrás de JetSmart, que alcanzó un 78,01%, y de Aerolíneas Argentinas, que lideró el listado con un 89,42%.

Con ajustes internos, renegociaciones comerciales y un fuerte escrutinio por parte de las autoridades, Flybondi busca reordenar su operación en un contexto marcado por la presión financiera y la exigencia de recuperar la confianza de los pasajeros.