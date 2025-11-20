Los verdaderos motivos detrás del aumento de la carne

El presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, Leonardo Rafael, alertó sobre un aumento del 25-30% en el precio de la carne vacuna. Lo atribuyó a la falta de mercadería , un estancamiento productivo de años y la presión de la demanda exportadora, lo que reduce la oferta para el consumo interno.

En declaraciones a MDZ Radio, el directivo fundamentó la suba en una "desinversión" crónica del sector. "Venimos estancados hace muchos años", afirmó, señalando que cualquier anuncio de exportación hace que los exportadores "empujen más por la hacienda que es de consumo". La realidad, según Rafael , es que "la mercadería no está" para abastecer todos los mercados.

"Venimos con una desinversión en cuanto a la producción. Desinversión hablo a que no está incentivada la producción, o sea, venimos estancados hace muchos años", señaló Rafael . Y añadió: "Se está juntando la falta de producción, del estancamiento que tenemos, y todas estas señales de exportación hace de que los emprendedores que están con la exportación, empiecen a empujar más por la hacienda que es de consumo. Al faltar la hacienda de ellos, empiezan a trabajar sobre la hacienda que faenamos nosotros para consumir carne".

El directivo fue contundente al diagnosticar el problema de fondo: "La mercadería no está, esa es la gran realidad. No está la mercadería para abastecer a todos los mercados". Esta situación se agrava con el anuncio de posibles aumentos en los cupos de exportación, como el acordado con Estados Unidos.

Consultado específicamente sobre los incrementos , Rafael precisó: "El aumento de la hacienda estuvo en el orden del 20-25%". En cuanto a los precios finales al consumidor, detalló: "El precio en el mostrador está en el orden del 25-30%". Aclaró, no obstante, que este aumento no es parejo en todos los cortes, ya que "algunos cortes en mostrador han aumentado más que otros", llegando algunos a subir entre un "48-55%", mientras que otros, como la carne picada, se mantuvieron con menores variaciones por ser "productos mas populares".

Contexto del consumo interno

Frente a este escenario, Rafael analizó el comportamiento del mercado interno. "El único gran problema de consumo hoy es el poder adquisitivo", afirmó, y explicó: "Estamos con poderes adquisitivos que están estancados (…) no han sido acompañando la inflación". Pese a esto, aclaró que el consumo, si bien cayó un 20% a inicios de año, "se ha ido recuperando de a poquito, hoy estaremos en un 10, un 15% abajo de lo que veníamos, pero se sigue consumiendo".

También brindó un desglose del consumo actual de proteínas: "Estas en un consumo del 47, 48% de carne vacuna, debes estar en el 50%, 52% de carne de pollo, y lo que resta para llegar a 110 (kilos por habitante/año), que serán un 10, 12, 15% de carne de cerdo".

Falta de políticas y perspectiva futura

El dirigente atribuyó la situación estructural a la falta de una política de Estado para el sector. "Lo que más incide en todo esto son las malas políticas públicas. Las políticas públicas te dan previsibilidad", sostuvo, y criticó la inconsistencia: "Si tenés un Gobierno que te dice 'sí, vamos para adelante', y a los 2 meses te dice 'se cerró la exportación', esas son las malas previsibilidades para los que quieren invertir".

Respecto del futuro, Rafael no descartó nuevas presiones alcistas. "Si sigue faltando mercadería (…) y si la exportación sigue pujando en el mercado nuestro, lamentablemente vamos a tener mas pujas. Vamos a pujar todos por el mismo producto".

Finalmente, realizó una comparación para dimensionar el valor del producto: "La carne sigue siendo el producto mas barato de la mesa de los argentinos (…) Un kilo de carne de 16, 17, 18 mil pesos, cuando una pizza vale 25, no hay manera de asimilar eso".