Las provincias del NEA con la inflación más alta del país y un arrastre elevado para el mes próximo

Las provincias del Noreste registraron la inflación más alta del país en marzo, al marcar una suba del 4,1% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , por encima del promedio nacional del 3,4%

El registro se produjo por fuertes aumentos en educación, vivienda y alimentos, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

Según el organismo estadístico el segundo índice de inflación más elevado por regiones le correspondió al Noroeste, con 4,0%.

Como sucedió a nivel nacional el capítulo que más presionó sobre el índice regional fue Educación, con una suba del 22,7% en el NEA, la cifra más alta del país y más que el doble del promedio nacional del 12,1%. La suba coincide con el inicio del ciclo lectivo, fenómeno que se repite todos los años en todo el territorio, pero que en el Noreste golpeó con especial intensidad.

Luego se ubicaron Vivienda, agua, electricidad, gas y Otros combustibles, que trepó 9,7% en el NEA, muy por encima del 3,7% nacional, impulsada principalmente por la electricidad, el gas y combustibles, que en esta región subió un 14,1% en el mes.

Dentro de la canasta de alimentos, las carnes y derivados registraron en el NEA un alza de 7,6%.

El rubro Restaurantes y hoteles subió 4,9% en el Noreste, el más alto entre todas las regiones. El transporte en el NEA marcó 2,5%.

Buenos números

Lo que menos aumentó en el Noreste en marzo fue la división Equipamiento y mantenimiento del hogar, con apenas 0,9%, por debajo del 1,3% nacional.

Las Bebidas alcohólicas, subieron el 1,4%, y los Artículos de papelería y diarios el 0,4%.

Inflación núcleo

Los precios regulados en el Noreste mostraron el mayor incremento tanto en el NEA con el 7,4%.

El IPC núcleo -que excluye precios estacionales y regulados- fue de 3,5% en el NEA, mientras que los precios estacionales, treparon al 1,5% en el Noreste.

Con los datos de marzo en los primeros tres meses de 2026 el NEA acumuló una variación del 11,5%, más de dos puntos por encima del guarismo nacional, que fue de 9,4% entre enero y marzo. En términos interanuales, en tanto, el Nordeste marcó una variación del 33%.