Las acciones de YPF suben y Burford Capital se desploma más de un 40% tras el fallo en EE.UU

Las acciones de ambas compañías reaccionan al fallo de la justicia de Estados Unidos a favor de Argentina por la estatización de YPF.

Las acciones de Burford Capital se desploman este viernes más de un 40% tras el fallo de la justicia de Estados Unidos a favor de Argentina por la estatización de YPF. Las acciones de la petrolera suben.

El ADR de YPF sube 3,7% en Wall Street. En la plaza local, el papel escala 6,5%.

Esta situación se da luego de que la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York revocó este viernes la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. El tribunal dictaminó que la jueza Loretta Preska no interpretó de manera correcta la legislación argentina, ordenando una revisión integral del caso.

Burford En paralelo, el papel de Burford Capital se desploma hasta un 42,3%. La compañía dedicada comprar derechos de litigio de empresas que no pueden costear juicios largos era la principal beneficiaria del juicio. Con el revés judicial, sufre el coletazo en el mercado.