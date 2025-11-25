Firmaron un acuerdo entre YPF y Eni para la exploración offshore de petróleo en Uruguay

La petrolera estatal YPF y la italiana Eni firmaron este martes un acuerdo para explorar en forma conjunta el bloque OFF-5, ubicado en aguas profundas a 200 km de la costa de Uruguay . En caso de arrojar resultados positivos, la exploración sería un hito en la historia del país rioplatense en materia de petróleo y gas.

Con una extensión aproximada de 17.000 km² y una profundidad máxima de agua de 4.100 metros, el OFF-5 está localizado en una zona considerada estratégica por su potencial geológico, indicaron fuentes de las compañías.

Estudios recientes indican semejanzas entre el bloque explorado y la cuenca Orange sobre el margen africano, en Namibia, donde se realizaron importantes descubrimientos de petróleo y gas .

Los investigadores consideran que ambos márgenes compartieron la misma evolución geológica antes de la separación continental, lo que, sumado a las similitudes observadas luego de la apertura del Atlántico, abre un importante potencial exploratorio en el Margen Americano.

“Este acuerdo con Eni nos permite dar un paso hacia la exploración offshore . Incorporamos conocimiento global y capacidades que nos posicionan para aprovechar oportunidades en una región con gran potencial, reafirmando nuestra visión de crecimiento y liderazgo en proyectos innovadores”, señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF .

Los términos del acuerdo

A través del acuerdo firmado, Eni Uruguay Ltd. adquiere una participación del 50% en el bloque OFF-5 y asumirá la operación tras el cierre de la transacción, sujeta a la aprobación de las autoridades uruguayas, indicaron fuentes vinculadas a la operación.

Con el entendimiento se refuerza el compromiso de las dos compañías con el desarrollo energético en la región y marca un paso importante en la cooperación internacional para proyectos offshore.

Hace un mes YPF y Eni suscribieron un contrato para avanzar con la ingeniería de la etapa más grande del proyecto Argentina LNG, consolidando una relación estratégica que combina experiencia global y capacidades locales para impulsar el desarrollo energético en la región.