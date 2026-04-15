FIA Copilot: la startup argentina que llegó a 19 países y ya tiene 300 usuarios

Con una inversión inicial de apenas 400 dólares y un primer prototipo listo en menos de 15 días, el consultor argentino Axel Jutoran lanzó FIA Copilot , una plataforma de inteligencia artificial que en menos de tres semanas ya tiene 300 usuarios en 19 países. Los números llaman la atención no solo por la velocidad, sino por lo que revelan sobre un mercado que está buscando activamente soluciones concretas.

La herramienta ya tiene presencia en Argentina, España, Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Chile, Panamá, México y Ecuador, entre otros países. Y la proyección de su creador es ambiciosa: cerrar el año con 5.000 usuarios.

FIA Copilot no nació de un laboratorio de innovación ni de una ronda de inversión millonaria. Nació después de tres años de trabajo de Jutoran como consultor especializado en adopción de IA con empresas y profesionales de toda la región. Esa experiencia se convirtió en el Método FIA, un sistema de tres fases y 25 pasos que ahora cualquier usuario puede seguir de forma autónoma dentro de la plataforma, sin conocimientos técnicos.

"Lo que cambió es que hoy, con IA, lo pude desarrollar en tiempo récord. FIA Copilot es, en cierta forma, la mejor demostración de lo que predica: una herramienta construida con IA, para enseñar a usar IA", explica Jutoran.

El diferencial de FIA Copilot

En un mercado saturado de herramientas genéricas, Jutoran apunta a algo diferente. A diferencia de plataformas como ChatGPT, Claude o Gemini, FIA Copilot incorpora el contexto real de cada usuario: su perfil, su empresa, sus procesos y sus objetivos. Los asistentes internos de la plataforma, llamados Workers, no arrancan de cero en cada consulta.

"Es la diferencia entre hablar con un experto que te conoce y hablar con un desconocido que no sabe nada de tu negocio", señala su fundador.

Una IA pensada para PyMEs

La plataforma tiene dos perfiles target bien definidos: el profesional independiente que necesita sistematizar el uso de la IA en su trabajo diario, y la PyME de entre 5 y 200 empleados que quiere que todo su equipo adopte IA con un camino compartido. El filtro no es el rubro ni el tamaño, sino la actitud: "Empresas que quieren implementar bien, no improvisar", dice Jutoran.

Los primeros datos hablan solos: quienes superan el umbral inicial no se van. Los usuarios más activos regresan en promedio 4 veces y dedican más de una hora por sesión a implementar IA en su negocio o trabajo, con 15 módulos completados y 9 documentos generados en su Memoria personal en promedio.

La visión de Jutoran es posicionar a FIA Copilot como el software de referencia para la adopción de inteligencia artificial en la región. No el más técnico ni el más sofisticado, sino el más efectivo para empresas reales con recursos reales.

"Si logramos que miles de profesionales y empresas en LATAM usen IA con método y no a ciegas, habremos hecho algo que importa", afirma. Y no endulza el diagnóstico del mercado: "La pregunta no es '¿debo usar IA?' sino '¿cuánto tiempo más me puedo permitir no hacerlo bien?'"

En un mercado donde la brecha entre quienes ya integran IA y quienes improvisan se agranda cada mes, FIA Copilot llega como una apuesta concreta desde Argentina al problema más común de las empresas latinoamericanas: saben que tienen que usar inteligencia artificial, pero no saben cómo hacerlo bien.