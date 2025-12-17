Empresas exploradoras mineras respaldan el proyecto de Ley de Glaciares

El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera) respaldó fuertemente el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley de Glaciares (26.639) y enfatiza la necesidad de preservar el rol de las provincias, así como sus competencias.

Este lunes también la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM expresó su acompañamiento al proyecto de ley, remarcando que " no hay dudas y el consenso es unánime: los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan 'reservas estratégicas de recursos hídricos' deben protegerse".

Sin embargo desde CAEM indicaron que la Ley de Glaciares requiere aclaraciones porque "no todos los glaciares y ambiente periglacial constituyen 'reservas estratégicas de recursos hídricos'".

La modificación de la Ley de Glaciares es una de las barreras que desde el sector minero están demandando para multiplicar las inversiones en proyectos de envergadura, linderas en la Cordillera de los Andes, en las llamadas zonas periglaciares. Si bien en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya se han presentado varios proyectos mineros, la expectativa es que los cambios en la ley de protección de glaciares podrían potenciar a este sector clave para la generación de divisas.

En este sentido, Gemera se mostró a favor del proyecto de ley, que propone introducir aclaraciones a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

"La iniciativa legislativa constituye un avance relevante para fortalecer la certeza jurídica y la claridad normativa, manteniendo plenamente vigente el objetivo central de la ley: la protección de los glaciares y de aquellas geoformas periglaciales que cumplen funciones ambientales esenciales, en particular como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas", remarcó Gemera.

Las empresas exploradoras pusieron el foco en que "la protección debe focalizarse en aquellos glaciares y ambientes periglaciales que efectivamente cumplen dichas funciones estratégicas", sobre la base de criterios técnicos y científicos, evaluaciones específicas y análisis caso por caso, evitando interpretaciones genéricas.

En busca de precisiones

Pidieron también una regulación clara y precisa. Será un paso clave para identificar con rigor técnico cuándo se cumple con las funciones de reserva estratégica de agua y recarga de cuencas. Además refuerza la protección del medio ambiente, al tiempo que mejora la calidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental, favorece el control estatal y contribuye a una gestión hídrica más eficaz, transparente y sustentable, aportan desde Gemera.

Hay que recordar que el proyecto de ley recoge aportes introducidos por las provincias mineras en el ámbito de la Mesa del Cobre, presidida por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego y del Litio, encabezada por el gobernador de Catamarca Raúl Jalil. Estos cambios apuntan a impulsar una "interpretación armónica de la Ley de Glaciares", que respete el federalismo ambiental.

Lo que subyace en este punto es el reconocimiento del rol de las provincias, siguiendo el principio constitucional del dominio originario de los recursos naturales, un dato relevante para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, la inversión responsable y el fortalecimiento de las economías regionales.