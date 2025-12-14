La inteligencia artificial impulsa avances para reducir brechas de género en la minería
La presencia femenina en minería sigue siendo baja, pero la inteligencia artificial emerge como herramienta clave para mejorar la inclusión.
La industria de la minería es uno de los sectores más importantes para las economías de la región, en países como Chile, Perú, México, Colombia y Argentina. Sin embargo, la presencia femenina en el sector minero continúa siendo baja y la incorporación de las profesionales en áreas operativas y de liderazgo sigue siendo un desafío para las empresas del sector.
De acuerdo con datos del 2023 del Foro Económico Mundial la presencia femenina en la minería en Latinoamérica es de alrededor del 12-15% a nivel global, con países como Chile y México registrando porcentajes aún más bajos en algunos roles. La mayoría de las mujeres en minería se concentran en áreas administrativas, mientras que las operaciones y puestos de liderazgo siguen siendo dominados por hombres.
Otro reto que enfrentan las mineras son las condiciones laborales, ya que las minas están ubicadas en regiones remotas y en condiciones difíciles, lo que puede ser un obstáculo para muchas mujeres, especialmente para las que tienen responsabilidades familiares. Esto se agrava por la falta de infraestructura adecuada y la necesidad de mejorar los equipos de protección personal (EPP) adaptados a las mujeres. A esto se suman brechas en el acceso a la formación técnica y programas de desarrollo profesional.
En este contexto, la inteligencia artificial se posiciona como una herramienta clave para promover la equidad de género en la minería. Su aplicación en tareas de automatización, monitoreo y seguridad permite reducir brechas físicas, mejorar las condiciones de trabajo y generando un aprendizaje automático apuntando a una minería de mayor precisión de los procesos.
Además, el uso de datos y analítica avanzada contribuye a una cultura corporativa equilibrada impulsando la creación de espacios más seguros e inclusivos y fomenta el liderazgo femenino mediante la toma de decisiones basada en datos, mayor sostenibilidad y proyectos de minería verde, entre otros.
“La inclusión femenina en la minería es una estrategia de innovación. Incorporar la inteligencia artificial y promover el liderazgo de las mujeres permite avanzar hacia una industria más precisa, segura y sostenible. La tecnología puede automatizar procesos, pero el cambio real sucede cuando las mujeres participan activamente en las decisiones que definen el futuro del sector”, aseguró Pilar Bruzzo, directora de Transformaciones de RRHH y Gestión del Cambio de Accenture.
De cara al 2026, el desafío será consolidar los avances y abordar los aspectos que aún frenan la inclusión:
- Acceso a tecnología: en muchas regiones de Latinoamérica, el acceso a tecnologías avanzadas aún es limitado, especialmente en áreas rurales o remotas donde se encuentran muchas minas. Para que las mujeres puedan aprovechar la inteligencia artificial, es necesario mejorar la infraestructura tecnológica en estas zonas.
- Desigualdad digital: aunque la adopción de inteligencia artificial está en aumento, persisten brechas en el acceso a la educación digital entre hombres y mujeres en algunas regiones de Latinoamérica. Las políticas públicas deben centrarse en aumentar el acceso de las mujeres a herramientas digitales y programas de capacitación en inteligencia artificial.
- Cambio cultural: el cambio hacia una minería más inclusiva requerirá un cambio cultural en muchas empresas. La implementación de inteligencia artificial puede ayudar, pero los estereotipos de género, la falta de políticas de igualdad y la resistencia al cambio seguirán siendo barreras que necesitarán atención a nivel organizacional y gubernamental.
- Necesidad de políticas de igualdad: es fundamental que los gobiernos y las empresas continúen fomentando políticas de igualdad de género que vayan más allá de la incorporación de tecnología. Esto incluye la creación de normas de protección laboral específicas para mujeres, como la mejora de la infraestructura en las minas, la implementación de horarios laborales flexibles y el desarrollo de programas de salud ocupacional orientados a la mujer.
El futuro de la minería en Latinoamérica dependerá de nuestra capacidad para integrar tecnología con inclusión. La inteligencia artificial no solo debe ser vista como una herramienta de eficiencia, sino como un catalizador para la equidad de género. Si empresas, gobiernos y sociedad trabajan juntos, la transformación no será solo tecnológica, sino también social, creando un sector minero más justo, diverso y preparado para los retos del mañana.