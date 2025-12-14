La inteligencia artificial impulsa avances para reducir brechas de género en la minería

La industria de la minería es uno de los sectores más importantes para las economías de la región, en países como Chile, Perú, México, Colombia y Argentina. Sin embargo, la presencia femenina en el sector minero continúa siendo baja y la incorporación de las profesionales en áreas operativas y de liderazgo sigue siendo un desafío para las empresas del sector.

De acuerdo con datos del 2023 del Foro Económico Mundial la presencia femenina en la minería en Latinoamérica es de alrededor del 12-15% a nivel global, con países como Chile y México registrando porcentajes aún más bajos en algunos roles. La mayoría de las mujeres en minería se concentran en áreas administrativas, mientras que las operaciones y puestos de liderazgo siguen siendo dominados por hombres.

Otro reto que enfrentan las mineras son las condiciones laborales, ya que las minas están ubicadas en regiones remotas y en condiciones difíciles, lo que puede ser un obstáculo para muchas mujeres, especialmente para las que tienen responsabilidades familiares. Esto se agrava por la falta de infraestructura adecuada y la necesidad de mejorar los equipos de protección personal (EPP) adaptados a las mujeres. A esto se suman brechas en el acceso a la formación técnica y programas de desarrollo profesional.

En este contexto, la inteligencia artificial se posiciona como una herramienta clave para promover la equidad de género en la minería. Su aplicación en tareas de automatización, monitoreo y seguridad permite reducir brechas físicas, mejorar las condiciones de trabajo y generando un aprendizaje automático apuntando a una minería de mayor precisión de los procesos.

Además, el uso de datos y analítica avanzada contribuye a una cultura corporativa equilibrada impulsando la creación de espacios más seguros e inclusivos y fomenta el liderazgo femenino mediante la toma de decisiones basada en datos, mayor sostenibilidad y proyectos de minería verde, entre otros.