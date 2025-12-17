Correo Argentino inauguró la primera planta robótica de logística de América latina

Correo Argentino inauguró en una nueva planta de logística en la localidad de Monte Grande un sistema de clasificación robótica de paquetes, el primero de este tipo implementado por un operador postal en América Latina.

La iniciativa forma parte del plan de automatización que la empresa prevé desarrollar a lo largo de 2026 y apunta a ampliar la capacidad operativa vinculada al crecimiento del comercio electrónico.

El nuevo sistema de clasificación opera con 240 robots autónomos distribuidos sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados. La tecnología combina inteligencia artificial, sensores y algoritmos de direccionamiento que permiten procesar hasta 9.000 paquetes por hora. De acuerdo con datos de la empresa, esta capacidad triplica los volúmenes actuales de procesamiento a nivel nacional.

correo argentino 2 Correo Argentino La instalación cuenta con 13 puestos de inducción, que permiten una alimentación continua del flujo de paquetes, y 130 salidas de clasificación destinadas al direccionamiento automático de envíos. El equipamiento está orientado a paquetes pequeños y medianos de hasta 5 kilos, que concentran la mayor parte de los envíos del comercio electrónico, tanto en el mercado local como en el internacional.

Desde Correo Argentino informaron que el montaje del sistema demandó 50 días desde su llegada a la planta. Los robots funcionan de manera autónoma y cuentan con un esquema de carga automática que monitorea en tiempo real el nivel de batería y gestiona su paso por las estaciones de recarga, con el objetivo de sostener la continuidad operativa.