Correo Argentino inauguró la primera planta robótica de logística de América latina
Correo Argentino puso en marcha una moderna planta de logística totalmente robotizada en la localidad de Monte Grande.
Correo Argentino inauguró en una nueva planta de logística en la localidad de Monte Grande un sistema de clasificación robótica de paquetes, el primero de este tipo implementado por un operador postal en América Latina.
La iniciativa forma parte del plan de automatización que la empresa prevé desarrollar a lo largo de 2026 y apunta a ampliar la capacidad operativa vinculada al crecimiento del comercio electrónico.
El nuevo sistema de clasificación opera con 240 robots autónomos distribuidos sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados. La tecnología combina inteligencia artificial, sensores y algoritmos de direccionamiento que permiten procesar hasta 9.000 paquetes por hora. De acuerdo con datos de la empresa, esta capacidad triplica los volúmenes actuales de procesamiento a nivel nacional.
La instalación cuenta con 13 puestos de inducción, que permiten una alimentación continua del flujo de paquetes, y 130 salidas de clasificación destinadas al direccionamiento automático de envíos. El equipamiento está orientado a paquetes pequeños y medianos de hasta 5 kilos, que concentran la mayor parte de los envíos del comercio electrónico, tanto en el mercado local como en el internacional.
Desde Correo Argentino informaron que el montaje del sistema demandó 50 días desde su llegada a la planta. Los robots funcionan de manera autónoma y cuentan con un esquema de carga automática que monitorea en tiempo real el nivel de batería y gestiona su paso por las estaciones de recarga, con el objetivo de sostener la continuidad operativa.
“Somos una empresa de tecnología especialista en logística. Incorporamos soluciones innovadoras que siguen estándares globales y las aplicamos sobre nuestra mayor fortaleza, que es nuestra red y territorialidad única”, señaló el presidente y CEO de Correo Argentino, Camilo Baldini, durante el acto de inauguración.
Balance positivo
El avance tecnológico se apoya en una mejora sustancial de la situación financiera de la empresa. Tras revertir un déficit de $113.000 millones en 2023, Correo Argentino alcanzó un superávit de $48.000 millones a junio de 2025 y realizó un aporte de $34.000 millones al Tesoro Nacional. Según destacó Baldini, desde noviembre de 2024 la compañía opera sin asistencia del Estado y volvió a generar valor para las cuentas públicas.