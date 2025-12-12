Amplían el RIGI para los proyectos de exportación de gas y petróleo

La medida fue anunciada por el Gobierno y busca que el RIGI permita dinamizar la industria del petróleo.

Este viernes, Daniel González, secretario coordinador de Minería y Energía, informó que el Gobierno nacional ha decidido incorporar las actividades del upstream de hidrocarburos dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de impulsar los proyectos de exportación de petróleo y gas no convencional.

La comunicación fue hecha durante el tradicional almuerzo por el Día del Petróleo, evento que reunió al viceministro de Economía, la secretaria de Energía, María Tettamanti, y los principales directivos de las compañías operadoras del país, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires.

El propósito principal de esta iniciativa es acelerar la llegada de capitales y aumentar la producción en el sector energético, mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para los proyectos de gran envergadura. De este modo, el Gobierno atendió la solicitud tanto de las empresas operadoras como de la provincia de Neuquén, representada por el gobernador Rolando Figueroa.

RIGI para favorecer inversiones en petróleo y gas En su discurso, González detalló que la inclusión del upstream en el RIGI fue una directiva del ministro de Economía, Luis Caputo, quien visitó ayer una zona productiva de la Cuenca Neuquina. Durante esa visita, Caputo sostuvo una reunión con el gobernador Figueroa, donde la adecuación del RIGI fue el tema central de la conversación.

“Ayer tuve la suerte de hacer una visita al campo, con el ministro de Economía y a sugerencia del gobernador Figueroa, el ministro nos instruyó a analizar la forma de incorporar el upstream en el RIGI, así que esto es algo que vamos a empezar ahora mismo, de modo tal de que incentive la inversión y la producción adicional de este gran desafío”, declaró González.