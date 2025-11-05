RIGI: el Gobierno da luz verde al noveno proyecto para construir una terminal en Timbúes, Santa Fe

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de sus redes sociales la aprobación del noveno proyecto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI). Se trata de una inversión de US$277 millones para la creación de un puerto en Timbúes (Santa Fe) sobre el río Paraná, a cargo de la empresa Terminal Timbúes S.A.