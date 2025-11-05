RIGI: el Gobierno da luz verde al noveno proyecto para construir una terminal en Timbúes, Santa Fe
Lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. La inversión alcanzará los US$277 millones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de sus redes sociales la aprobación del noveno proyecto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI). Se trata de una inversión de US$277 millones para la creación de un puerto en Timbúes (Santa Fe) sobre el río Paraná, a cargo de la empresa Terminal Timbúes S.A.
"Podrá almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, fortaleciendo la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina", señaló Caputo.
De esta manera, las inversiones de los nueve proyectos del RIGI aprobados hasta el momento alcanzan un total de US$24.800 millones.
Los proyectos aprobados al RIGI
- Southerm Energy, sociedad conformada por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG: inversión estimada en US$ 6.878 millones para barco de GNL en Río Negro y así exportar gas licuado.
- Rincon Mining, de la empresa Rio Tinto: US$ 2.724 millones para la construcción de una planta de carbonato de litio ubicada en el Salar del Rincón, Salta.
- VMOS S.A.: Cerca de US$ 2.586 millones para el Oleoducto Sur de Vaca Muerta, un oleoducto de 437 km d extensión que va desde Añelo (Neuquén) hasta Punta Colorada (Río Negro). También para 6 tanques de almacenamiento y una terminal marítima para exportar crudo.
- Sidersa: US$ 296 millones para la construcción de una nueva acería ubicada en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
- YPF Luz: US$ 211 millones para la creación de un parque solar fotovoltaico de 305 mw en Las Heras, Mendoza.
- Galan Lithium: con un monto de US$ 217 millones para la producción de cloruro de litio en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca.
- Generación Eléctrica Argentina Renovable (GEAR 1 S.A.): Creación de un Parque eólico en Olavarría, provincia de Buenos Aires, por un monto de US$ 255 millones.
- McEwen Mining: US$ 2.672 millones para la minería de cobre en Los Azules, San Juan.
- Terminal Timbúes S.A.: una inversión de US$277 millones para la creación de un puerto en Timbúes (Santa Fe) sobre el río Paraná.