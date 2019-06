El Gobierno tomó medidas temporales para evitar nuevos cortes masivos

El sistema de generación, transporte y distribución de electricidad del país estará a pleno mañana, con una reducción temporaria de la potencia en la línea de alto voltaje de la red del Litoral, donde se produjo la falla del domingo, baja que será compensada por centrales termoeléctricas para evitar cualquier nuevo inconveniente.

Así lo aseguraron hoy el Secretario de Recursos Naturales, Juan Garade, el subsecretario de Energía eléctrica, Juan Luchilo, y el director de Transener, Carlos García Pereyra, en una rueda de prensa en el Palacio de Hacienda.

"Hoy entrarán en servicio las máquinas generadoras de encendido lento, y mañana el sistema estará a pleno", aseguró Garade.

Por su parte, Luchilo explicó que durante los próximos 15 días, en los que se realizará el análisis de los motivos del apagón del domingo, "se bajará la potencia del corredor Litoral, donde se originó la falla, para que no vuelva a suceder y poder evaluar mejor lo ocurrido".

Esta baja "no afectará la normal operatoria" en la región, porque "se reemplazará energía hidroeléctrica por otra generada por centrales termoeléctricas", lo cual hará que haya "un aumento marginal" en el costo para los grandes usuarios por esos 15 días.

"Estas son acciones en el corto plazo para eliminar cualquier posibilidad de que vuelva a ocurrir", remarcó Luchilo.

A su vez, Pereyra reiteró el pedido de disculpas por los inconvenientes causados por el apagón, que afectó además a Uruguay y al sur de Brasil, pero destacó que hubo una "una recomposición exitosa" del servicio "ya que en 10 horas ya se había restablecido la mayoría" del suministro de electricidad.

"Hasta no tener el 100 por ciento de los factores evaluados no descartamos ninguna hipótesis, pero no vemos indicios que apunten a la posibilidad de un cyber ataque o un sabotaje", aseguró Pereyra.

Luchilo señaló que en estos 15 días "se verá cuáles fueron las causas de este apagón al que consideró "inusual" y a partir de ello "ver las responsabilidades de las generadoreas, de las empresas de transporte, y eventualmente aplicar sanciones".

Por la mañana, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó que hay "cero" posibilidad de repetición de un apagón como el de ayer, anticipó que en 15 días se sabrán sus causas y en base a ello se determinará qué "resarcimientos deben pagarse".

"De cero a diez, hay cero posibilidades que vuelva a repertirse. No tiene que volver a repetirse", sostuvo Lopetegui sobre el apagón, en declaraciones a distintas radios.

Lopetegui advirtió que "esto es algo muy grave que no debería haber pasado, no debe pasar" y explicó que las empresas tienen que brindar "en 72 horas" la información de "cajas negras eléctricas" que contienen "miles de datos de cada transacción que estaban dando".

"Con la información, (la administradora del sistema eléctrico) CAMESA va a realizar el estudio" para establecer las causas y "en 15 días vamos a saber qué ha sucedido", insistió.

"Las empresas tienen que presentar los informes y veremos qué ocurrió porque los resarcimientos deben pagarse. Depende qué ocurrió", apuntó el funcionario al remarcar que "las inversiones que se han realizado en estos tres años fueron muchas y muy cuantiosas".