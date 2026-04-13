El Banco Nación encabezó una nueva edición de la gran subasta con 36.000 cabezas

El Banco Nación realizó una nueva edición del Gran Remate con más de 36.000 cabezas, que fue un hito para la ganadería argentina.

Tras el éxito de su primera edición, el Banco Nación llevó adelante por segundo año consecutivo el “Gran Remate” de hacienda, con una destacada oferta de subasta que superó las 36.000 cabezas, con lotes de invernada provenientes todo el país, lo que reforzó el carácter federal de la propuesta.

La jornada se desarrolló en el Salón de Actos de la Casa Central de la entidad, y fue organizada en conjunto con “Exponenciar” y la firma “Colombo y Magliano”, una de las consignatarias más reconocidas del país, responsable de llevar adelante la subasta.

El gran remate del Banco Nación Una proporción relevante de las operaciones se canalizó a través de AgroNación Tarjeta y AgroNación Préstamos, junto con transferencias y eCheq. El volumen de hacienda superó al de la primera edición del remate y se proyecta que el volumen transaccional también lo haga, consolidando un mayor dinamismo del mercado.

Banco Nación ofrece varios descuentos para este martes a través de MODO BNA+ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Banco Nación Durante el evento la entidad ofreció la promoción exclusiva para las operaciones realizadas con AgroNación Tarjeta, con una tasa preferencial del 24% —una de las más competitivas del mercado— orientada a potenciar los stocks ganaderos, sin límites de compra y con vigencia hasta el 24 de abril.

Además, se lanzaron préstamos AgroNación en dólares con tasa fija del 2.75% con destino a capital de trabajo con destino específico y plazo flexible de 12 meses, exclusivo a través de “BNA+ Empresas”.