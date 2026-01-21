El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas superaron los US$45.000 millones desde 2021

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) registró este miércoles 21 de enero un hito en su estrategia de acumulación de divisas: compró otros US$107 millones y superó el umbral de los US$45.000 millones en reservas netas , algo que no sucedía desde septiembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández.

Con esta operación las reservas saltaron en US$203 millones y concluyeron la jornada con US$45.077 millones. Este nivel marca un punto de inflexión para la autoridad monetaria, que había visto erosionadas sus reservas durante los últimos años de la administración anterior.

Desde que se anunció el nuevo programa monetario, el BCRA adquirió reservas en todas las ruedas , con excepción del viernes 2 de enero cuando no se comunicó ningún movimiento en el mercado. Esto significa que la entidad que preside Santiago Bausili lleva trece ruedas consecutivas comprando dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) .

La estrategia del Banco Central opera bajo la pauta de comprar hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado cambiario. Bajo esta modalidad, a día de hoy la institución acumula compras por US$823 millones desde la implementación del nuevo esquema monetario.

Esta consistencia en la adquisición de divisas se da a pocos días de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarque en Argentina con el objetivo de llevar adelante la revisión del programa económico acordado con el gobierno de Javier Milei.

La visita del FMI en febrero y el respaldo de Georgieva

Aunque no se especificó la fecha exacta, la vocera del organismo Julie Kozack aseguró que la misión del FMI llegará durante febrero. La visita será clave para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas y discutir los próximos pasos del programa.

Durante el Foro Económico de Davos, donde el presidente Javier Milei brindó su discurso, el ministro de Economía Luis Caputo se reunió con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. El encuentro dejó señales positivas sobre la relación entre Argentina y el organismo multilateral.

"Fue genial tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", señaló Georgieva tras el encuentro. La directora gerente del FMI agregó que "está todo muy bien" y afirmó que "se están reconstruyendo las reservas".

Por su parte, Caputo fue más escueto en sus declaraciones: "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente", escribió el ministro, reafirmando el compromiso del gobierno con las reformas económicas en curso.