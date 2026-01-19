El Banco Central ya acumuló más de US$700 millones en enero tras una nueva compra este lunes

Con una compra de US$21 millones en la jornada de este lunes, la entidad monetaria alcanzó los US$44.808 millones en reservas brutas, el nivel más alto de la gestión actual.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa profundizando su plan de fortalecimiento de las arcas internacionales. Tras once jornadas de una política agresiva de captación de divisas, la entidad dirigida por Santiago Bausili logró sumar un total de US$708 millones en lo que va del mes. Este lunes, el organismo cerró con un saldo positivo de US$21 millones, mientras que las reservas brutas registraron un salto diario de US$201 millones, situándose en la cifra histórica para este periodo de US$44.808 millones.

La estrategia del Banco Central para aumentar sus reservas en dólares La autoridad monetaria ha diseñado una estrategia que combina la participación en el mercado mayorista con operaciones estratégicas fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). Para evitar distorsiones en el funcionamiento habitual, el BCRA se impuso un límite de compra diaria del 5% del volumen operado. No obstante, el organismo confirmó que puede celebrar compras en bloque, pactando montos y tipos de cambio directamente con empresas, lo que explica por qué en ciertas ruedas se ha superado aquel umbral.

Según las proyecciones de Bausili, el objetivo para este año es ambicioso: se estima una acumulación de reservas de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones. Este flujo dependerá directamente de la remonetización de la economía y de la liquidez disponible en el mercado cambiario.