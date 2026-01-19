A cuánto cotiza el dólar en el comienzo de la semana

La semana pasada estuvo marcada por una "pax cambiaria" pese a las compras del BCRA. A cuánto abren los dólares en la primera rueda de la semana.

El dólar extiende la "pax cambiaria" que se observó la semana pasada y abre este lunes sin modifiaciones en el mercado de cambios. La calma en el tipo de cambio se da incluso con las compras que lleva adelante el Banco Central (BCRA).

El dólar oficial minorista se vende a $1.455 en la pizarra del Banco Nación.

El mayorista abre a $1.430, luego de retroceder la semanada pasada 2,4%. Esto se dio incluso con las compras que llevó adelante el Banco Central , que adquirió US$469 millones en las cinco ruedas anteriores y el guarismo asciende US$687 millones en lo que va del año.

A cuánto cotizan los dólares paralelos En cuanto a los dólares paralelos, el dólar blue se negocia a $1.500.