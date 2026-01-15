El Banco Central ya compró más de US$560 millones en lo que va de 2026

Desde enero, el Banco Central compra dólares en el mercado y ya supera US$560 millones, una acumulación de reservas que el FMI calificó como muy positiva.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su proceso de acumulación de reservas y, en lo que va de 2026, ya compró más de 560 millones de dólares en el mercado de cambios, un dato que fue destacado de manera favorable por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según se informó, la entidad que preside Santiago Bausili adquirió este jueves otros US$47 millones, llevando las reservas brutas al cierre de la jornada a US$44.646 millones. Desde la implementación del nuevo esquema cambiario, el saldo comprador alcanza los US$562 millones en nueve ruedas.

En el marco de la denominada “fase 4” del programa monetario, el Banco Central tiene habilitado intervenir con compras de hasta el 5% del volumen diario operado, un límite que en algunas jornadas habría sido superado.

Las adquisiciones recientes figuran entre las más moderadas del mes: US$9 millones el 7 de enero, US$43 millones el 9 de enero y US$47 millones este jueves.

Acumulación de reservas del Banco Central “La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, sostuvo la portavoz del FMI, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington.