El Banco Central volvió a comprar dólares y el tipo de cambio oficial cerró en baja

El Banco Central de la República Argentina volvió a intervenir con fuerza en el mercado oficial de cambios y cerró la jornada de este martes con compras por USD 83 millones.

Esa operación implicó una inyección de alrededor de $121.800 millones, que bajo el esquema cambiario vigente en 2026 no requiere ser absorbida mediante instrumentos de esterilización.

Con este resultado, la autoridad monetaria acumuló adquisiciones por USD 104 millones en apenas dos ruedas consecutivas, en un contexto de mayor dinamismo del mercado. El volumen total operado mostró una clara recuperación: se negociaron USD 573,4 millones en el segmento de contado, un salto del 49,4% respecto del lunes.

Ese mayor flujo contribuyó a una leve corrección del tipo de cambio mayorista, que retrocedió $2,50 —un 0,2%— y cerró en $1.467,50. De esta manera, la cotización oficial quedó a una distancia de $66,41 del techo de la banda cambiaria fijada en $1.533,91, equivalente a una brecha del 4,5%.

En la rueda, el Banco Central absorbió el 14,5% de la oferta total de divisas, una participación muy superior al 5% que se estimaba como referencia para el actual régimen. Al mismo tiempo, las reservas internacionales continuaron en alza y alcanzaron los USD 44.187 millones, el nivel más elevado desde enero de 2023.

En el mercado minorista, el dólar al público mostró una baja generalizada. En el Banco Nación, el billete cerró a $1.490 para la venta, con una caída de cinco pesos. El promedio informado por la autoridad monetaria entre las entidades financieras fue de $1.437,29 para la compra y $1.488,32 para la venta.

Por su parte, el dólar blue tuvo una jornada más volátil. Tras iniciar el día en baja y tocar los $1.510, revirtió la tendencia por la tarde y finalizó con una suba de cinco pesos, en $1.520 para la venta. Aun así, en el balance de lo que va de enero, el tipo de cambio informal acumula una caída de diez pesos.