Bajan las tasas, se esperan más créditos y la economía creció 4,4%

Carlos Burgueño destacó la baja de las tasas, el impacto en créditos y tarjetas y el crecimiento del PBI, que muestra que Argentina no está en recesión.

Burgueño marcó la buena noticia económica: baja de tasas impulsada por el Banco Central, más crédito y crecimiento del PBI.

El columnista económico Carlos Burgueño destacó en MDZ Radio dos indicadores que consideró centrales dentro de “la buena noticia” del día: la baja de tasas de interés impulsada por el Banco Central y el crecimiento del PBI argentino durante el último año.

Burgueño señaló que “Banco Central, dato del viernes, pero que no quería dejar pasar, con un nivel muy importante de compras, 172 millones de dólares, pero para mí el dato a tener en cuenta es la baja de las tasas de interés, 26% de la tasa Badlar”, y explicó que esta reducción “ya debería empezar a impactar en los créditos, en la disponibilidad de pesos para privados”.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: burgue.mp3 En ese sentido, sostuvo que la medida también debería trasladarse al sistema financiero en general: “y a bajar también las tasas de interés de los financiamientos de tarjeta de crédito (…) y los nuevos préstamos personales deberían tener un correlato que esté acompañando ahora sí”. Según el analista, se trata de “una baja de las tasas de interés concretas, que deberían reflejarse en el sistema financiero”.

El segundo dato positivo mencionado por Burgueño fue el crecimiento de la economía argentina. “El viernes se conoció el PBI (…) lo importante acá es ver que hay más verdes que rojos (…) en el final el PBI argentino subió el año pasado 4,4%”, afirmó.

El columnista subrayó que el dato debe ser tomado como válido dentro del análisis económico: “esto es una realidad y así como nos tomamos a veces el aumento de la inflación del 2,9% y hacemos un análisis crítico, también hay que tomar en serio estos datos y tomarlos como verdaderos, como válidos”.