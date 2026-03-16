Martín Redrado: "No hay señales de crecimiento en materia de empleo"

El economista y expresidente del Banco Central ( BCRA ) , Martín Redrado , sostuvo que en Argentina "no hay señales de crecimiento en materia de empleo ". Además que "hubo una caída de 201.000 puestos de trabajo".

"No hay señales de crecimiento en materia de empleo y Argentina empieza a tener problemas no de desempleo, pero sí de informalización del empleo", expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Redrado sostuvo que "la Argentina empieza a tener un problema de informalización del empleo", y a modo de ejemplo señaló que "en los últimos dos años hubo una caída de 201.000 puestos de trabajo y mientras tanto se han creado 170.000 en puestos de monotributistas".

El economista sostuvo que la economía corre a diferentes velocidades. Mientras que hay sectores "muy dinámicos", como la energía con el petróleo y el gas, la minería, el agro, y el sector financiero, el resto de las actividades la economía "está muy fría", y además "no hay señales de crecimiento".

"Aquel que pierde el empleo, si puede se sube un auto, o lo toma alquilado o lo pide de algún familiar, y si no llega a eso, si no puede tener esa posibilidad, se sube a una moto o a una o a una bicicleta para poder trabajar individualmente como monotributista o en el terreno informal", agregó.

Redrado explicó que se trata de un proceso que provoca "un deterioro de la calidad de empleo" y sobre todo "de la capacidad de compra de los argentinos".

Perspectivas hacia adelante

"No hay todavía un horizonte, una claridad de hacia dónde va la política monetaria y lo mismo la política financiera con todavía altísimas tasas de interés y resulta muy difícil bajar la tasa de riesgo país, que es la tasa la cual podría financiarse la Argentina", continuó Redrado.

"Hacia adelante la Argentina necesita un programa económico que se apoye en tres ejes: el incremento del consumo, el incremento de la inversión y el incremento de las exportaciones", añadió el economista.

Por último, advirtió que para la Argentina "el 65% de la economía es el consumo y allí no veo qué traccione, los salarios vienen creciendo por detrás de la tasa de inflación".