El BCRA compra pero no acumula y el mercado mira los vencimientos de 2027

El Banco Central ( BCRA ) hilvanó 53 ruedas de adquisición de dólares en el MULC, la mejor racha compradora consecutiva desde 2007, por un monto total de US$1.758 millones durante marzo y US$3.783 millones en lo que va del año.

Pese a ese a esa dinámica, la entidad monetaria apenas pudo acumular en 2026 poco más de US$ 600 millones, según Vectorial. La mayoría de las divisas se usaron para pagar deuda del Tesoro.

Incluso, en el tercer mes del año, aunque el BCRA compró más de US$1.000 millones, las reservas no incrementaron, sino que retrocedieron US$ 1.758 millones. "Durante el mes sintió el efecto negativo de la caída del precio internacional del oro", expresó Suramericana Visión.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar calma al mercado y expresó que el Gobierno contará con financiación para enfrentar los próximos compromisos. El funcionario reiteró que Argentina no emitirá deuda en los mercados internacionales: "No tenemos pensado ir. Lo descartamos. No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata".

"Tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente US$ 9 mil millones", explicó Caputo el jueves en el simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En esa línea, el Titular del Palacio de Hacienda sumó otras vías de financiamiento posibles, como la venta de activos del Estado vía privatizaciones. "Más allá de las fuentes que estamos trabajando, lo que vamos a seguir haciendo es desarrollar el mercado local. Estos financiamientos alternativos que por ahora son más baratos", destacó el funcionario.

Captura de pantalla 2026-03-24 093136 Compras vs acumlación de reservas por parte del BCRA Vectorial

“El mercado financiero volvió a mover el arco. El riesgo país retoma una tendencia alcista y las dudas sobre la sostenibilidad de los vencimientos de deuda persisten, a pesar de que el BCRA acumula compras por 3.500 millones de dólares en el año. Con reservas netas en terreno negativo y vencimientos por US$ 15.200 millones hasta fin de 2026 que deberán afrontar el Tesoro y el Central, el anuncio del Ministro de Economía sobre una nueva ‘fuente de financiamiento’ no logró disipar el escepticismo”, sostuvo Haroldo Montagú, economista jefe de Vectorial y exviceministro de Economía.

Para los compromisos de julio, el equipo económico ya obtuvo US$ 500 millones a través de la colocación del Bonar 2027 (AO27) en las últimas dos licitaciones. La emisión contempla un límite máximo de US$ 2.000 millones.

Sin embargo, hacia adelante, el oficialismo esperaba que los argentinos volcaran los "dólares del colchón", aunque por el momento esa dinámica no se observó.

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Entre 2026 y 2029, los vencimientos en moneda extranjera ascienden a US$70.862 millones, según estimaron desde GMA Capital. El año que viene concentra el monto más abultado por US$22.615 millones, en medio de las elecciones presidenciales.

El desagregado del perfil de deuda de 2027 se desprende de la siguiente manera: US$5.981 millones al FMI, US$8.048 millones entre Bopreales y Repos, y US$8.586 millones en bonos soberanos en manos de privados. Como este año, estos montos entre Bonares y Globales estarán distribuidos en dos pagos a realizar en enero y julio.