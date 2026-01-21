Kristalina Georgieva se reunió con Luis Caputo y elogió al Gobierno por el plan económico y la acumulación de reservas

Se trató de un encuentro que se enmarca días antes de la llegada de una comitiva del organismo multilateral al país, para avanzar en la segunda revisión del programa hasta diciembre. El éxito de esa misión dependerá la liberación de un desembolso de US$ 1.000 millones. En ese sentido, el Ejecutivo debe afrontar con el fondo un vencimiento de USD 824 millones en intereses el 1 de febrero.

"Fue un placer tener un breve intercambio con @LuisCaputoAr en Davos #WEF26 . Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", señaló Georgieva en su cuenta de X, a la cual le agregó una foto con el funcionario argentino.

El elogio de FMI llega en un momento positivo para el Banco Central. La entidad monetaria se mantiene con la racha compradora de reservas y alcanzó un nuevo récord en la gestión de Javier Milei . Este martes compró US$8 millones y cerró con US$44.874 millones . De esta manera, lleva comprado US$716 millones desde que entró en vigencia el nuevo programa monetario.

A partir del inicio de la “fase 4”, la cual fue anunciada por el presidente del Banco Central Santiago Bausili , el Central se hizo de US$716 millones en las últimas doce ruedas y obtuvo un nuevo récord. Se trata del mejor nivel desde hace cuatro años, cuando las reservas se posicionaban en US$45.169 millones en septiembre. A su vez, se logró el máximo nivel desde que inició el Gobierno libertario.

A pesar de las felicitaciones de la titular del organismo, el análisis de los técnicos del FMI estará puesto en abordar el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. El Gobierno no venía respetando los objetivos dispuestos en el inicio del programa, por lo que esa situación podría desembocar en un nuevo waiver. El waiver del FMI no es un perdón ni una condonación de deuda, sino una excepción que el organismo otorga cuando un país no cumple alguna de las metas fijadas en un acuerdo. El incumplimiento queda reconocido, pero el Fondo decide no interrumpir el programa ni los desembolsos, al considerar que el desvío fue puntual o que existen circunstancias extraordinarias que lo explican.

Dentro de su agenda en Davos, el titular del Palacio de Hacienda mantuvo un encuentro con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, organismo que realiza usualmente desembolsos para financiar proyectos de infraestructura y referido a las reformas energéticas.

A su vez, Caputo participó de una reunión que encabezó Javier Milei con empresarios en Davos. De ese cónclave participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.