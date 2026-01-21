Javier Milei habló en el Foro de Davos: "América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente"
Tras una cargada agenda con empresarios y CEOs globales, Javier Milei brindó su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.
El presidente Javier Milei es uno de los protagonistas de la jornada en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde llevó adelante una cargada agenda de reuniones con empresarios para explicar las claves de su Gobierno. Sin embargo, el foco estuvo puesto en su discurso ante el foro, donde ratificó sus críticas al socialismo y su defensa al capitalismo de libre empresa como "el único sistema que es justo".
Para finalizar su discurso, Milei advirtió que occidente comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad al "haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita que es el wokismo".
En ese sentido, el presidente recordó cómo en 2025 señaló a "los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad", pero aseguró que 2026 "es el año en el que trae buenas noticias".
"El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente", proclamó Javier Milei, y cerró: "Tenemos por delante un futuro mejor, que existe si volvemos a las raíces de occidente, las ideas de la libertad. Que dios bendiga a occidente, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo".
Durante buena parte de su exposición, Milei remarcó el rol empresarial en el desarrollo y sostuvo que "sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario".
En ese sentido, el libertario argumentó que la regulación estatal "mata el crecimiento económico" y enfatizó que "no hay motivo que justifique la intervención". "Es una violación del derecho de propiedad, por lo que al castigar los beneficios, el crecimiento potencial de la economía cae. La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y por ende injustas".
Por eso, Milei celebró la "ciclópea tarea" del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que permitió avanzar con 13.500 reformas estructurales que hoy permite al país "volver a crecer". "Esto es Make Argentina Great Again" (Hacer a la Argentina Grande Otra Vez"), subrayó.
En ese contexto, llamó a los Estados a "dejar de fastidiar" a los empresarios e insistió: "Lo mejor que pueden hacer los políticos es dejar de fastidiar a quienes quieren hacer un mundo mejor".
En contraposición al socialismo, Milei destacó que el "capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo" y llamó a volver a "inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que nos permitirán salvar a Occidente".
En ese sentido, Milei consideró imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”; además del "derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza".
Milei advirtió que "si queremos salir de nuestro oscuro presente y salvar a Occidente, debemos volver a inspirarnos en la filosofía griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judeocristianos".
En otro pasaje de su discurso, el libertario recordó su exposición de 2024 en Davos donde señaló que "occidente estaba en peligro".
Luego, en 2025, aseguró que "las agendas y políticas que se venían impulsando desde los distintos organismos internacionales no eran ni más ni menos que un conjunto de políticas socialistas, arropadas de modo elegante para engañar a personas de almas nobles, con buenas intenciones, pero con los resultados catastróficos de siempre".
En ese marco, Milei insistió con que "el socialismo suena muy lindo, pero siempre termina horriblemente mal" y citó el ejemplo de Venezuela.
"Vemos los daños aberrantes causados en Venezuela, no solo por una caída del 80% de su PIB, sino que mucho peor, a la luz del establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por nuestro continente".
Javier Milei inició su discurso en el Foro de Davos con una contundente postura frente al rol de las políticas públicas. "Estoy aquí frente a ustedes para decirles de forma categórica, Maquiavelo ha muerto", sentenció el libertario al abrir su exposición.
"Durante años se nos deformó el pensamiento, presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición de los valores éticos y morales de occidente. Lo justo no puede ser ineficiente, ni lo ineficiente justo. Justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda", enfatizó Milei.
Sin embargo, el presidente advirtió que "al dejar de lado los valores éticos y morales, eso no solo deriva en políticas que no solo son injustas, sino que además llevan al colapso, no solo económico sino en lo social, al punto de que podría acabar con la sociedad occidental".
En Davos, Milei anunció que "Maquiavelo ha muerto": "Durante años se nos presentó un falso dilema, donde se debía elegir entre la eficiencia política y el respeto de los valores éticos y morales de Occidente. Lo justo no puede ser ineficiente y lo ineficiente no puede ser justo".
Mientras el presidente se preparaba para su exposición, su comitiva llevó adelante un propio cronograma. Tal fue el caso del canciller Pablo Quirno, quien se reunió con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, para conversar sobre la identificación de los restos de caídos en Malvinas y el papel crucial que tuvo la organización en las dos primeras fases del Plan Proyecto Humanitario.
Luego, el ministro de Relaciones Exteriores de Milei mantuvo un encuentro con el su par de los Países Bajos, David van Weel, para explorar oportunidades para profundizar el comercio y las inversiones bilaterales.
"También coincidimos en la importancia del Acuerdo Mercosur–Unión Europea como herramienta para fortalecer la competitividad, atraer inversiones y consolidar reglas previsibles entre ambos bloques", manifestó Quirno en X.
Diez minutos después de su exposición frente a empresarios, Javier Milei mantuvo un encuentro cara a cara con CEO’s de bancos y firmas financieras globales.
Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.
Por su parte, el mandatario estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
A las 6.15 (hora Argentina), Javier Milei disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” (Diálogo de estrategia de país de Argentina), un encuentro que ya se realizó en ediciones anteriores del foro para explorar "los desafíos y oportunidades actuales del país, fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo para impulsar el dinamismo y la resiliencia de la economía argentina", según define el sitio web de Davos.
El evento estuvo pensado como un espacio para que diferentes líderes del sector privado interactúen con el Gobierno de Javier Milei y se interioricen con el conjunto de reformas y políticas que lleva adelante su gestión para "lograr el equilibrio fiscal, estabilizar la economía, modernizar el Estado y mejorar el entorno empresarial".
Según pudo saber MDZ, en las conversaciones previas con funcionarios, los empresarios presentes manifestaron su intención de invertir en el país y las privatizaciones de empresas públicas fueron algunos de los temas a tratar. También hubo consultas sobre el avance de la reforma laboral en el Congreso.
La agenda del libertario en Suiza inició a las 6.05 con un breve saludo con su par local, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters. El encuentro dio lugar a una serie de actividades con empresarios y CEOs globales interesados en escuchar sobre los avances de la gestión de Javier Milei y las posibilidades de inversión.
