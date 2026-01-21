Javier Milei habló en el Foro de Davos: "América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente"

Live Blog Post

"América será el faro de luz que vuelva a encender a occidente"

Para finalizar su discurso, Milei advirtió que occidente comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad al "haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita que es el wokismo".

En ese sentido, el presidente recordó cómo en 2025 señaló a "los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad", pero aseguró que 2026 "es el año en el que trae buenas noticias".

"El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente", proclamó Javier Milei, y cerró: "Tenemos por delante un futuro mejor, que existe si volvemos a las raíces de occidente, las ideas de la libertad. Que dios bendiga a occidente, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo".