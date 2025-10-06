El análisis del anuncio de Peter Lamelas, sobre inversiones de empresas de EE.UU. en Argentina

El embajador Lamelas, aliado de Trump, confirmó desembolsos de "miles de millones de dólares" enfocados en recursos estratégicos como el litio en Vaca Muerta.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, confirmó el desembarco de inversiones de empresas norteamericanas por "miles de millones de dólares" en el marco del esquema de colaboración entre ambos países, según destacó el columnista económico Carlos Burgueño en MDZ Radio 105.5 FM.

"El embajador de los Estados Unidos, ya con pliego aprobado por el Senado norteamericano, el señor Peter Lamelas, amigo personal de Donald Trump, anunció que hay inversiones de empresas norteamericanas en la Argentina por miles de millones de dólares dentro del esquema de ayuda de salvataje de Estados Unidos a la Argentina", señaló Burgueño.

El analista precisó que estas inversiones se orientan hacia sectores estratégicos de la economía nacional: "Tiene que ver con Vaca Muerta y con un concepto denominado "tierras raras" [...] viene por el lado del litio, viene por el lado satelital, comunicación satelital, etc".

Burgueño destacó el significado positivo de este anuncio: "Por lo menos hay otra cosa, además de plata, que le vamos a deber de alguna u otra manera a los Estados Unidos. Hay empresas de Estados Unidos que quieren venir a invertir en la Argentina con un esquema que lo favorece". "En este viaje de Luis 'Toto' Caputo se van a conocer cuáles son esas empresas".